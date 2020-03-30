شاهد.. سباق بين سيارة كهربائية وأسرع سيارة في العالم

و فاازت السيارة I.D. R و اظهر ادائها القوي الذي فاق التوقعات حيث سجلت أسرع زمن في سباق بايكس بيك الدولي لتسلق الهضبة وتفوقت على كل السيارات التي تعمل على البنزين.

و تم عمل مقارنة اخري لإبراز أداء I.D. R فتم وضعها مؤخرًا في سباق سرعة ضد واحدة من أسرع سيارات السوبركار في العالم و هي ماكلارين 720S.فكانت النتيجة أن سيارة فولكس فاجن الكهربائية آي دي آر ليست قوية كما تخيلنا حيث تتمتع بمحركين كهربائيين قوتهما 680 حصان، وهذا لأن السر يكمن خلف وزنها الخفيف جدًا الذي يقدر بـ 1,100 كجم، وتصميمها الانسيابي المميز جدًا، فتتسارع من 0 إلى 200 كم/س خلال 5 ثوان فقط.





وفازت ماكلارين 720S، فتنتج 720 حصان، مع القدرة على التسارع من 0 الى 97 كم/س خلال 2.8 ثانية، وبذلك تعتبر تحفة هندسية خفيفة الوزن و تغلبت علي سيارة فولكس فالجن الكهربائية IDR