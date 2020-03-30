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أخبار البلد

منحة الـ500 جنيه.. سعفان: 1.3 مليون عامل غير منتظم سجلوا بياناتهم حتى الآن

الإثنين 30/مارس/2020 - 02:24 م
محمد سعفان - وزير
محمد سعفان - وزير القوى العاملة
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هيثم سعد الدين

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن عدد العمالة غير المنتظمة التي قامت بالتسجيل عبر المنظومة الإلكترونية على موقع الوزارة تخطت اليوم الاثنين، مليونا و300 ألف عامل، مسجله 100 ألف عامل في يوم واحد.


وأكد الوزير أنه يتابع ، على مدار الساعة يوميا، تسجيل هذه الفئة عبر المنظومة الإلكترونية للوزارة  والذى بدأ منذ أسبوع، وحتى الآن، حيث قام مليون و300 ألف بتسجيل أنفسهم.


وأشار سعفان إلي أنه يجري تدقيق بيانات العمالة التي تقوم بالتسجل أولا بأول، تمهيدا للنظر في رعاية هذه الفئة لرفع العبء عن كاهلهم في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها، وذلك من خلال اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزارتي القوي العاملة والتضامن الاجتماعي والجهات المعنية الأخرى.


وشدد وزير القوي العاملة  علي أن ذلك يأتي  في إطار الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطة  الدولة الشاملة لحماية العمالة غير المنتظمة من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكد سعفان،ضرورة قيام العمالة غير المنتظمة بالإسراع بتسجيل أنفسهم باعتبار أن تسجيل بيانات هذه الفئة هو الأساس لرعايتها في تلك الظروف الاستثنائية، موضحا، كيفية التسجيل على الموقع باتباع الخطوات الآتية:


= الدخول إلى الموقع الرسمى للوزارة من خلال الرابط التالى: http://www.manpower.gov.eg/

= اختيار تسجيل العمالة غير المنتظمة.

= اختيار أضغط هنا للتسجيل.

= املأ بيانات الاستمارة.

= اضغط  على إرسال.

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