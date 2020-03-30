تحرك برلماني لإيقاف التحصيل اليدوي لموظفي الكهرباء والمياه لمدة 3 أشهر

تقدم النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لوزراء الإسكان والمرافق والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، ل تأخير سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز لمدة ثلاثة أشهر دون فوائد، وذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا؛ وتماشيًا مع برنامج العمل المقدم سابقا في هذا الشأن.





وأضاف عبدالغني خلال بيانه العاجل، أنه حفاظًا على صحة الموظفين والمواطنين عامة ولمكافحة انتشار ذلك الوباء ومحاولة السيطرة عليه؛ فإن هذا الأمر يتطلب حظر الأعمال الميدانية طوال فترة الحظر والتي من ضمنها وظيفة تحصيل فواتير الكهرباء والمياه والغاز طوال فترة الثلاثة أشهر السابق الإشارة إليها دون الخصم من رواتب الموظفين.



