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لمواجهة الاستغلال.. طب طنطا تبدأ إنتاج مستلزمات الوقاية من كورونا ..فيديو

الإثنين 30/مارس/2020 - 02:12 م
مستلزمات الوقاية
مستلزمات الوقاية الطبية
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اسراء صبري
أكد الدكتور أحمد غنيم، عميد طب كلية الطب بجامعة طنطا، أن الهدف الرئيسي من قيام الجامعة بأنتاج مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا هو حماية ودعم المنظومة الصحية بالكامل، وذلك فى اطار محاربة مايقوم به التجار خلال هذه الفترة من رفع اسعار هذه المستلزمات وعدم توفيرها فى الاسواق.

وأشار عميد كلية الطب بجامعة طنطا، أثناء مداخلة هاتفية علي برنامج "صباحك مصري" المذاع علي قناة "ام بي سي  مصر"، إلي أن الجامعة بدأت فى تصنيع "الماسكات" الطبية، بالإضافة إلي تصنيع البدل الخاصة بحماية الاطباء.

وأكد أحمد غنيم، أن الجامعة تقوم بتلك الخطوة للمرة الاولي فى تاريخها، مشيرا إلي أن الجامعة بدأت فى تجهيز أكثرمن 20 فنى لتصنيع المستلزمات، ولفت لي أنوحدة مكافحة العدوى اجرت الابحاث على المستلزمات واكدت جودتها وصحتها.

وأضاف أن الجامعة بدأت بالفعل توزيع المستلزمات الطبية على الاقسام المتواجدة بطنطا، وذلك عن طريق وحدة مكافحة العدوي، ولفت إلي أن انتاج الجامعه استطاع أن يغطى 60% من متطلبات الاقسام والعاملين.

وأوضح أن الجامعة ستعمل على زيادة انتاجها الايام القادمة من أجل باقي العاملين بالقاعى الطبي، مؤكدا أن الجامعة ستسمر فى انتاجها بعد انتهاء ازمة فيروس كورونا.
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