أصغر ضحايا الفيروس.. وفاة رضيع عمره أقل من عام بعد إصابته بـ كورونا .. تعرف على التفاصيل

توفي طفل رضيع، يبلغ من العمر أقل من عام، في مقاطعة "كوك" بولاية "إلينوي" الأمريكية بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ويُعتقد أنه أصغر مريض يلقى حتفه جراء إصابته بالمرض.





وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن الرضيع، الذي لم يتم الكشف عن هويته أو عمره تحديدًا، كان من بين 13 حالة وفاة سُجلت مؤخرًا في ولاية "إلينوي"، وكان من بينهم أيضًا موظف في دائرة الخدمات الإنسانية بالولاية.





وأشار التقرير، نقلًا عن مديرة إدارة الصحة العامة في الولاية "نجوزي إزيكي"، إلى أنه لم يكن هناك حالات وفاة ناجمة عن الإصابة بـ"كورونا" أو "كوفيد-19" بين الأطفال الرضع في السابق؛ وتابعت قائلة: "إنه من الممكن أن يكون ذلك بمثابة نداء لليقظة".





جدير بالذكر أن "جاي بريتزكر"، حاكم ولاية "إلينوي"، أكد خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم السبت الماضي أنه صُدم لدى سماعه بالخبر، ونعى من فقدوا حياتهم بسبب الفيروس صغارًا وكبارًا.





يشار إلى أن الولاية تخضع لأمر ينص على بقاء المواطنين في منازلهم مع حظر كافة الأعمال غير الضرورية والسفر.





وأوضح تقرير الصحيفة أن خطر الوفاة والتعرض لمضاعفات ناجمة عن عدوى "كورونا" يكون أكبر بالنسبة لكبار السن والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية أخرى.





ونوه بأنه في أغلب الأحيان، يتسبب الفيروس في الإصابة بأعراض خفيفة أو متوسطة، يمكن أن تشمل الحمى والسعال، لكنه يمكن أن يتسبب أيضًا في الإصابة بالتهاب رئوي، وقد يتطلب الأمر في بعض الأحيان دخول المستشفى. وبشكل عام، يمثل الأطفال نسبة ضئيلة من المصابين بفيروس "كورونا" حول العالم.





تجدر الإشارة إلى أن بحثًا نشره باحثون صينيون في مجلة طبية في وقت سابق من الشهر الجاري تناول واقعة وفاة رضيع عمره 10 أشهر بسبب فيروس "كورونا"؛ وكان الرضيع يعاني من انسداد في الأمعاء وفشل في الأعضاء، وتوفي بعد أربعة أسابيع من دخوله المستشفى.





كما تتبع بحث آخر، نُشر في مجلة علمية متخصصة في مجال طب الأطفال، نحو 2100 طفل مصاب في الصين، مشيرًا إلى حدوث حالة وفاة واحدة لطفل عمره 14 عامًا.





يذكر أنه كان قد تم مؤخرًا التأكد من إصابة طفل حديث الولادة عمره 3 أسابيع بفيروس "كورونا" في مدينة "نيويورك"، التي توصف بكونها بؤرة تفشي الفيروس في الولايات المتحدة، وقد أصبح بذلك أصغر مصاب بالفيروس في البلاد؛ وتلقى الطفل العلاج لعدة أيام في أحد المستشفيات بمنطقة "مينيولا" في "نيويورك" وتم في أعقاب ذلك السماح له بمغادرة المستشفى، ويتعافى حاليًا في المنزل.



