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محافظات

لمواجهة كورونا.. استمرار حملة تطهير المنشآت بتعليم مطروح

الإثنين 30/مارس/2020 - 03:21 م
صدى البلد
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ايمن محمود
تواصلت اليوم الاثنين حملة تطهير المؤسسات التعليمية بمحافظة مطروح بتعقيم عدد من مدارس إدارة الحمام التعليمية والعلمين.

وقام مسؤولو التعليم بمدينة الحمام بالإشراف على أعمال رش المدارس وتعقيمها تنفيذا للتعليمات الوزارية وطبقًا لتوجيه السيد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.  

كما قام فتح الله رئيس الوحدة المحلية بسيدي عبد الرحمن التابعة لمدينة العلمين وبعض العاملين بالوحدة المحلية بسيدي عبدالرحمن بتعقيم وتطهير عدد من المدارس بالقرية.

وأوضح الدكتور النيلي استمرار حملة تطهير وتعقيم مباني  الإدارات التعليمية وجميع مدارس مطروح.

وأشار إلى استمرار هذه الحملات خلال فترة تعليق الدراسة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة لحماية أبنائنا الطلاب وجميع عناصر العملية التعليمية.
لمواجهة كورونا.. استمرار حملة تطهير المنشآت بتعليم مطروح
لمواجهة كورونا.. استمرار حملة تطهير المنشآت بتعليم مطروح
لمواجهة كورونا.. استمرار حملة تطهير المنشآت بتعليم مطروح
لمواجهة كورونا.. استمرار حملة تطهير المنشآت بتعليم مطروح
لمواجهة كورونا.. استمرار حملة تطهير المنشآت بتعليم مطروح
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