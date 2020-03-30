لمواجهة كورونا.. استمرار حملة تطهير المنشآت بتعليم مطروح

تواصلت اليوم الاثنين حملة تطهير المؤسسات التعليمية بمحافظة مطروح بتعقيم عدد من مدارس إدارة الحمام التعليمية والعلمين.





وقام مسؤولو التعليم بمدينة الحمام بالإشراف على أعمال رش المدارس وتعقيمها تنفيذا للتعليمات الوزارية وطبقًا لتوجيه السيد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.





كما قام فتح الله رئيس الوحدة المحلية بسيدي عبد الرحمن التابعة لمدينة العلمين وبعض العاملين بالوحدة المحلية بسيدي عبدالرحمن بتعقيم وتطهير عدد من المدارس بالقرية.





وأوضح الدكتور النيلي استمرار حملة تطهير وتعقيم مباني الإدارات التعليمية وجميع مدارس مطروح.



