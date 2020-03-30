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رياضة

بشرى سارة للاعبي إنتر ميلان لاستئناف النشاط الرياضي

الإثنين 30/مارس/2020 - 02:26 م
صدى البلد
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عمر سلامة
اتخذت إدارة فريق إنتر ميلان الإيطالي قرارًا بعودة جميع اللاعبين من بلادهم إلى إيطاليا، من أجل الاستعداد للفترة المقبلة، بعد سفرهم مؤخرًا بسبب أزمة فيروس كورونا الجديد، والذي انتشر في أنحاء إيطاليا.

ذكرت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية، أن إنتر ميلان استدعى 7 لاعبين متواجدين خارج إيطاليا في الوقت الحالي من أجل العودة، وقضاء فترة العزل الصحي المقررة 14 يومًا، والتي تبدأ منذ عودتهم إلى إيطاليا خلال الأسبوع المقبل.

وأوضحت أن لاعبي إنتر ميلان الذين غادروا إيطاليا هم فيكتور موسيس، وروميلو لوكاكو، وسمير هاندانوفيتش، ودييغو غودين، وكريستيان إريكسن، ومارسيلو بروزوفيتش، وذلك بناءً على تعليمات من مسؤولي "النيراتزوري"، بسبب الخوف من التعرض للإصابة بفيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة أن قرار عودة لاعبي إنتر ميلان يأتي بسبب عدم رغبة أنطونيو كونتي في أن يستهلك وقتًا كبيرًا، من أجل رفع المعدلات البدنية للاعبيه مقارنة مع الفرق الأخرى، بالرغم من عدم معرفة موعد عودة نشاط كرة القدم حتى الآن.
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