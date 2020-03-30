المحافظة الآمنة من كورونا.. استلام جهازين لتحاليل الدم بمستشفى الخارجة

قامت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد يرافقها الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بجولة تفقدية لمستشفيات مدينة الخارجة، وذلك للوقوف على جاهزيتها وتطبيقها لاشتراطات مكافحة العدوى في ظل تدابير الوقائية التي تنفذها المحافظة لمجابهة فيروس كورونا المستجد تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وزارت نائب المحافظ مستشفي الحميات، وتفقدت قسم التحاليل الطبية واطمأنت علي وصول كابينة الأمان اللازمة لتشغيل جهاز PCR لتحليل الأجسام المضادة بمبلغ 215 ألف جنيه، وذلك لإجراء تحاليل فيروس كورونا المستجد بالمحافظة ، لتوفير الوقت والجهد في تحليل العينات وربطها بالمعامل المركزية بوزارة الصحة ، وسرعة ظهور النتائج الخاصة بحالات اشتباه الاصابة بمستشفيات المحافظة .

كما شملت الجولة مستشفى الخارجة العام حيث تفقدت قسم العزل الصحي ، مشيدة بالاحتياطات والتدابير المتخذة في التعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس.





وأكدت أن المحافظة حتي الان لم تسجل إصابة واحدة بجميع المراكز، كما تفقدت قسم الحضانات واطمأنت علي وصول جهاز قياس الغازات في الدم البالغ تكلفته 140 الف جنيه، واللازم للمرضي بأقسام الحضانات والعناية المركزة وغسيل الكلي والحوادث.





وتفقدت نائب المحافظ مكتب بريد الخارجة الرئيسي ومكتب بريد حي البلد القديم وذلك لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، خاصة الجهات التي تقدم خدمات مباشرة للجمهور ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد .

ووجهت باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة جميع العاملين والعملاء المترددين يوميًا علي جميع مكاتب البريد ، ومنع التجمعات.

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