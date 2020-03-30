AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

صحة الوادي تدعم القطاع بجهاز الكشف عن الغازات في الدم بتكلفة 140 ألف جنيه

الإثنين 30/مارس/2020 - 03:09 م
صدى البلد
Advertisements
منصور ابوالعلمين

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد، اليوم الاثنين، عن الموافقة على تدعيم قطاع الصحة بجهاز الكشف عن الغازات في الدم ضمن جهود القطاع لتحسين مستوى الخدمات الصحية للمواطنين على مستوى المحافظة.

ويستخدم الجهاز في قياس نسبة الغازات التي يحملها الدم كالأكسجين وثاني اكسيد الكربون بهدف التعرف على أمراض الجهاز التنفسي وأمراض هبوط القلب وعضلة القلب.

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن الجهاز يعمل على تحليل العينات بأخذ الدم للقياس فقط من من الدم الشرياني المحمل بالأكسجين ولقياس ثاني اكسيد الكربون، يتم أخذ من الدم الوريدي القادم من الرئة، حيث تبلغ تكلفة الجهاز نحو 140 ألف جنيه، بدعم وتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الاقليم ومتابعة حنان مجدى نائب المحافظ.

وكان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد أعلن أنه تنفيذا لما تم الإتفاق عليه خلال لقاءه مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة في وقت سابق، وصل إلى مستشفى الداخلة، جهاز الأشعة المقطعية الجديد الذي تم توفيره ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الصحية بالمستشفى وتخفيفاََ على المرضي من أبناء المركز والمراكز المجاورة مشيراََ إلى أنه من المقرر البدء في أعمال تركيبه وتشغيله فورًا لتقديم الخدمة في أقرب وقت.

لمواجهة كورونا.. تعقيم إجباري وكشف طبي للوافدين إلى الوادي الجديد


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لصحة القلب وطرد السموم .. تعرفى على أفضل وضعية نوم

الوادي الجديد تجهز 32 مركزا طبيا لفحص 84 ألف سيدة بمبادرة صحة المرأة

تعرف على عناوين مراكز تنفيذ مبادرة صحة المرأة في الوادي الجديد

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال صحة المرأة بالفرافرة

إطلاق أولى قوافل مبادرة "نبض حياة" لعلاج مرضى القلب غير القادرين بالوادي الجديد

كل ما تريد معرفته عن الأوعية الدموية والدوالي

ترشيحاتنا

مثل الحضري.. اتحاد الكرة يكشف كواليس رحيل كهربا عن الزمالك وتوقيعه لـ الأهلي

كورونا يستوحش في إسرائيل.. ارتفاع كبير في عدد الإصابات بالفيروس القاتل

منتخب مصر الـ 7 عالميًا في تحقيق البطولات متفوقًا على فرنسا وإيطاليا

طبيعة تلامس الروح .. ولاية الحمراء بـ سلطنة عمان الملاذ الآمن بعيدا عن ضجيج كورونا

فيروس كورونا يضرب إليسا من جديد.. تفاصيل

شاهد.. أول ظهور لـ إيناس عز الدين بعد إصابتها بـ كورونا من داخل الحميات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصغر ضحايا الفيروس.. وفاة رضيع عمره أقل من عام بعد إصابته بـ كورونا .. تعرف على التفاصيل

يسبب الوفاة .. أعراض قصور الكلى المزمن

شاهد | أول صور من صلاة جنازة أحمد اللواح الطبيب المتوفي بكورونا