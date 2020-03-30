صحة الوادي تدعم القطاع بجهاز الكشف عن الغازات في الدم بتكلفة 140 ألف جنيه

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد، اليوم الاثنين، عن الموافقة على تدعيم قطاع الصحة بجهاز الكشف عن الغازات في الدم ضمن جهود القطاع لتحسين مستوى الخدمات الصحية للمواطنين على مستوى المحافظة.

ويستخدم الجهاز في قياس نسبة الغازات التي يحملها الدم كالأكسجين وثاني اكسيد الكربون بهدف التعرف على أمراض الجهاز التنفسي وأمراض هبوط القلب وعضلة القلب.

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن الجهاز يعمل على تحليل العينات بأخذ الدم للقياس فقط من من الدم الشرياني المحمل بالأكسجين ولقياس ثاني اكسيد الكربون، يتم أخذ من الدم الوريدي القادم من الرئة، حيث تبلغ تكلفة الجهاز نحو 140 ألف جنيه، بدعم وتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الاقليم ومتابعة حنان مجدى نائب المحافظ.

وكان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد أعلن أنه تنفيذا لما تم الإتفاق عليه خلال لقاءه مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة في وقت سابق، وصل إلى مستشفى الداخلة، جهاز الأشعة المقطعية الجديد الذي تم توفيره ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الصحية بالمستشفى وتخفيفاََ على المرضي من أبناء المركز والمراكز المجاورة مشيراََ إلى أنه من المقرر البدء في أعمال تركيبه وتشغيله فورًا لتقديم الخدمة في أقرب وقت.

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