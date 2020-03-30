أبرزها استمرار عمليات التطهير والتعقيم.. إجراءات جديدة بميناء الإسكندرية لمواجهة كورونا

أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية، عن اتخاذ إجراءات جديدة وحلول لتسهيل وتسريع حركة البضائع والشاحنات في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".



جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقده الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، اليوم الاثنين، مع ممثلي عدد من الجهات المعنية بالنقل البحري.



وقال رئيس هيئة الميناء إنه جرى الاتفاق خلال الاجتماع على استمرار عمليات التطهير والتعقيم للأفراد والسفن والمعدات والمباني، فضلا عن اتباع الأسلوب السليم في تعقيم البضائع حسب نوعها تحت إشراف الحجر الزراعي والصحي حتى لا تتلف.



وأضاف شاهين أنه تقرر السماح للشاحنات التي تحمل بضائع - وإن كانت فارغة- بالمرور على الطرق حتى لا تتأثر دورة العمل، بالإضافة إلى تخصيص لنش للحجر الصحي لسهولة انتقالهم إلي منطقة "المخطاف الخارجي" للكشف على السفن وأطقمها قبل دخولها الميناء.



وشدد رئيس الميناء علي تقليل التجمعات في البنوك والصرافات الآلية والبوابات والسماح للتوكيل الملاحي بتقديم طلب الكتروني لأكثر من جهة مرتبطة إلكترونيا مثل الجمارك والرقابة علي الصادرات والواردات وغيرها.



من جانبه، قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية،إنه جرى التنسيق مع هيئة السلامة لتمديد تصريح السفر لمدة 72 ساعة بدلًا من 48 ساعة تيسيرًا على المتعاملين والبحارة وتقليلًا للتجمعات، فضلا عن توفير كل الجهات المعنية خط ساخن للتعامل مع الجمهور لحظة بلحظة.



وناقش الاجتماع سيناريو بديل لحركة العمل والبضائع بميناء الإسكندرية في حالة زيادة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بتشكيل فريق عمل لدراسة أسلوب التشغيل المتبع في الموانئ الإيطالية خلال الأزمة الحالية.

