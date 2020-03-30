شاهد.. حملة لفض الأسواق الأسبوعية في الإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية ، اليوم الاثنين، حملة مكبرة لفض 3 أسواق أسبوعية، بقيادة اللواء محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال السكرتير العام بالمحافظة، ضمن إجراءات وقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وبحسب بيان، شملت الحملة سوق قرية طيبة ٢، وسوق قرية السلام، وسوق قرية البيضا المهندسين، وذلك بمنطقة النهضة بنطاق حي العامرية أول، وبحضور اللواء سمير صدقي رئيس حي العامرية أول، والجهات المعنية.





وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين الالتزام بإرشادات الوقاية وعدم التزاحم في الأماكن التالية؛ المواقع والمؤسسات والمصالح الحكومية، وشركات الاتصالات، وأثناء توزيع شرائح التابلت داخل المدارس، وجميع الأماكن التي يتواجد بها أي تجمعات.



