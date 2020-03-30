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محافظات

شاهد.. حملة لفض الأسواق الأسبوعية في الإسكندرية

الإثنين 30/مارس/2020 - 03:17 م
محافظة الإسكندرية
محافظة الإسكندرية تشن حملة لفض الأسواق الأسبوعية
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أحمد عبد العزيز
شنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، اليوم الاثنين، حملة مكبرة لفض 3 أسواق أسبوعية، بقيادة اللواء محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال السكرتير العام بالمحافظة، ضمن إجراءات وقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. 

وبحسب بيان، شملت الحملة سوق قرية طيبة ٢، وسوق قرية السلام، وسوق قرية البيضا المهندسين، وذلك بمنطقة النهضة بنطاق حي العامرية أول، وبحضور اللواء سمير صدقي رئيس حي العامرية أول، والجهات المعنية. 

وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين الالتزام بإرشادات الوقاية وعدم التزاحم في الأماكن التالية؛ المواقع والمؤسسات والمصالح الحكومية، وشركات الاتصالات، وأثناء توزيع شرائح التابلت داخل المدارس، وجميع الأماكن التي يتواجد بها أي تجمعات.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد شدد على جميع المسئولين بجميع المصالح الحكومية والخدمية وشركات الاتصالات، بضرورة إرشاد وتوعية المواطنين باتخاذ إجراءات التباعد الاجتماعي والحرص على ترك مسافات كافية بين المواطنين.
شاهد.. حملة لفض الأسواق الأسبوعية في الإسكندرية
شاهد.. حملة لفض الأسواق الأسبوعية في الإسكندرية
شاهد.. حملة لفض الأسواق الأسبوعية في الإسكندرية
شاهد.. حملة لفض الأسواق الأسبوعية في الإسكندرية
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