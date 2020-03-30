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أخبار البلد

القوى العاملة تتابع مستحقات مصري توفي بجلطة فى السعودية

الإثنين 30/مارس/2020 - 03:16 م
محمد سعفان - وزير
محمد سعفان - وزير القوى العاملة
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هيثم سعد الدين

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، يتابع مستحقات المواطن المصري المتوفي عاطف سليمان محمد سالم  عيسى، فضلا عن إجراءات الدفن، وتقديم التعازي باسمه لأسرة المتوفي.


وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير بمجرد علمه بوفاة المواطن المصري عاطف سليمان محمد سالم بمستشفى الملك عبد العزيز بمكة المكرمة، كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مستحقاته، وأشار المستشار العمالي وليد عبد الرازق أحمد إلى أنه نظرا للظروف الاستثنائية وظهور وباء "كورونا" المستجد، فقد قام المكتب بالتواصل مع القنصلية لمتابعة وإنهاء إجراءات الدفن، نظرا لتعليق حركة الطيران للظروف الاستثنائية الحالية.


وأضاف المستشار العمالي أنه سوف يقوم بالتواصل الفوري مع أسرة المتوفي، لتقديم التعازي نيابة عن وزير القوى العاملة وأسرة الوزارة والقنصل العام بعمان وأسرة القنصلية، مشيرا إلى أنه سيتم متابعة مستحقات المواطن المتوفي فور انتهاء فترة الحظر وعودة الدوائر والمؤسسات الحكومية بالمملكة  للعمل.

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