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وزيرة البيئة: إجراءات مكثفة لمتابعة منظومة التخلص الآمن من المخلفات الصلبة .. واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للوقاية والسلامة

الإثنين 30/مارس/2020 - 03:00 م
صورة من الحملة
صورة من الحملة
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حنان توفيق
وزارة البيئة:
= تنفيذ حملات النظافة والتوعية بالسلوكيات البيئية للتعامل مع المخلفات الصلبة البلدية والتخلص الآمن منها 
= اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإعمال الوقاية والسلامة والصحة المهنية فى التخلص الآمن من المخلفات
= توعية العاملين بأهمية استخدام مهمات الوقاية وأدوات التطهير أثناء التعامل مع المخلفات وطرق استخدامها 

نفذت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لها عددا من حملات النظافة والتوعية بالسلوكيات البيئية السليمة للتعامل مع المخلفات الصلبة البلدية وكيفية التخلص الآمن منها وذلك بالمحافظات الأربع التي يعمل بها البرنامج "كفر الشيخ - أسيوط - قنا - الغربية"، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتكثيف جهود الوزارة في عدد من المحاور للمشاركة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" ومنها متابعة التخلص الآمن من المخلفات الطبية والصلبة ورفع وعي المواطنين.


وقام البرنامج بمتابعة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإعمال الوقاية والسلامة والصحة المهنية فى التخلص الآمن من المخلفات بالمحافظات الأربع بالتعاون مع ديوان عام المحافظات والوحدات المحلية بالمراكز والقرى ومؤسسات المجتمع المدني من جمعيات أهلية بكل محافظة.

وأكدت وزيرة البيئة أن الوزارة تقوم من خلال البرنامج بتنفيذ برامج توعية وتدريب للعاملين بوحدات إدارة المخلفات بتلك المحافظات حول طرق الوقاية والسلامة والصحة المهنية في التعامل مع المخلفات الصلبة فى بيئة العمل من مدافن صحية ومقالب ومحطات وسيطة، وعلاقة إدارة المخلفات بانتشار فيروس كورونا، وتوعية العاملين بأهمية استخدام مهمات الوقاية وأدوات التطهير أثناء التعامل مع المخلفات وطرق استخدامها خاصة فى تطهير الحاويات والمعدات من كمامات ونظارات حماية وقفازات.

وأهمية النظافة العامة وتأثيراتها البيئية والصحية فى الحد من انتشار المرض، إلى جانب الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والواتس اب فى توعية المواطنين بأخطار الفيروسات وعلاقتها بالنظافة العامة واتباع السلوكيات البيئية السليمة، ونشر ملصقات التوعية بطرق الحد من انتشار الأمراض.

وشددت "فؤاد" على التنسيق المتواصل مع وزارة التنمية المحلية للعمل على نظافة الشوارع ونشر إرشادات طرق الوقاية من الفيروس بين العاملين بمنظومة النظافة حفاظا على سلامتهم، واستغلال وحدات التدخل السريع لمنظومة المخلفات بالمحليات لسرعة رفع التراكمات من الشوارع، مشيرة إلى أن الوزارة شاركت فى تنفيذ العديد من حملات النظافة العامة وإزالة التراكمات والتطهير فى القرى والمراكز بمحافظتي كفر الشيخ والغربية من خلال معدات البرنامج الوطني.

والتأكد من استخدام العاملين لمهمات الوقاية حفاظا على سلامتهم وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى منها جمعية وادى النيل ومؤسسة الشباب للتنمية المستدامة بكفر الشيخ وجمعية نهضة مصر للتنمية بالغربية.

كما شاركت الوزارة بمحافظتى قنا وأسيوط مع وحدات إدارة المخلفات بالمحافظة والوحدات المحلية بالمراكز والقرى فى حملات توعية العاملين والمواطنين بطرق استخدام مهمات الوقاية أثناء التعامل مع المخلفات الصلبة، إلى جانب استخدام معدات البرنامج من تروسيكلات وقلابات وماكينات رش ومواد تطهير فى حملات النظافة العامة بمدينة نقادة بمحافظة قنا ومركز درنكة بأسيوط بمشاركة الشباب المتطوع من الاهالى والجمعيات الأهلية بكل محافظة.

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد قد أعلنت عن خطة الوزارة للمشاركة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية منها وزارة الصحة والتنمية المحلية والإتصالات والتعليم العالى والبحث العلمى في إطار تكاتف جهود الدولة في من انتشار الفيروس المستجد، وبالتوازي مع قيام وزارة البيئة بمهامها الأصيلة فى الحد من مصادر التلوث بكافة أشكاله وتحسين نوعية البيئة.
وزيرة البيئة: إجراءات مكثفة لمتابعة منظومة التخلص الآمن من المخلفات الصلبة .. واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للوقاية والسلامة
وزيرة البيئة: إجراءات مكثفة لمتابعة منظومة التخلص الآمن من المخلفات الصلبة .. واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للوقاية والسلامة
وزيرة البيئة: إجراءات مكثفة لمتابعة منظومة التخلص الآمن من المخلفات الصلبة .. واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للوقاية والسلامة
وزيرة البيئة: إجراءات مكثفة لمتابعة منظومة التخلص الآمن من المخلفات الصلبة .. واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للوقاية والسلامة
وزيرة البيئة: إجراءات مكثفة لمتابعة منظومة التخلص الآمن من المخلفات الصلبة .. واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للوقاية والسلامة
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