حقوقيون يشيدون بإدارة الحكومة في أزمة كورونا.. نصري: مصر تعاملت بطريقة احترافية.. أبوسعدة: التخطيط المسبق لكل مراحل انتشار المرض أثبت نجاح الحكومة

أبو سعدة: الحكومة نجحت في السيطرة على العدوى بسيناريوهات مدروسة

أيمن نصري: الحكومة تعاملت باحترافية في مواجهة كورونا

أشاد عدد من الحقوقيين بحسن إدارة الحكومة لأزمة فيروس كورونا المستجد، مؤكدين أن الحكومة أدارت الأزمة بمنتهى احترافية منذ ظهوره في الصين وحتى بعد وصوله مصر.





وفي نفس السياق أكد الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الحكومة المصرية أدارت أزمة فيروس كورونا حتى الآن بنجاح.

وأضاف أبو سعدة، في تصريح لـ "صدى البلد"، أن الحكومة نجحت في السيطرة علي العدوى بسيناريوهات مدروسة مع منظمة الصحة العالمية التي أشادت بالإجراءات الحكومية المصرية.





ومن المهم الإشارة إلى إعلاء قيمة المواطن المصري واحترام حقوقه في إعادته لوطنه بتسير رحلات طيران إلى الصين والكويت وبريطانيا لإعادة المصريين العالقين، كما أن وزارة الصحة وضعت بروتوكولا علاجيا للمصابين الأمر الذي أدى إلى شفاء العديد من المصريين والأجانب.





وأكد أبو سعدة أن إدارة الأزمة كانت تعتمد على تخطيط مسبق لكل مراحل انتشار المرض، وأدى هذا إلى تفاعل المواطنين واحترام الإجراءات رغم صعوبتها وهذا هو المهم استعادة الثقة في الحكومة وتقدير جهودها سواء لمواجهة الوباء او الآثار الاقتصادية والمالية والاجتماعية بقرارات من البنك المركزي ووزارة التضامن ووزارة التجارة.





وأوضح أبو سعدة، أن المجتمع المدني لديه دور مهم جدا في مثل هذه الأزمات الامر الذي يجب أن تطالب بتعزيز دوره وتوفير الإمكانات له لنشر الوعي وتقديم المساعدات الاجتماعية للفئات المهمشة والضعيفة.





من جانبه قال أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان في ظل انتشار فيروس كورونا بدول العالم، استطاعت الحكومة المصرية مواجهة الأزمة بطريقة احترافية.





وأكد نصري أن الحكومة المصرية أدارت الأزمة حتي الآن بمستوى عال من الكفاءة واتخذت القرارات المناسبة لمواجهة تفشي الفيروس في الأوقات المناسبة لكل مرحلة ودون أي تأخير مقارنة بدول أوروبية لم تتعامل مع الوباء بالجدية المطلوبة وخطة واضحة وتأخرت بشكل واضح في اتخاذ القرارات الحاسمة لمنع تفشي الوفاء وتعاملت في الأزمة بسياسية رد الفعل وهو الأمر الذي جعلت الأمور تخرج عن السيطرة في بعض الدول كإيطاليا وأسبانيا.





وأضاف نصري أن بداية الأزمة تحرك الحكومة المصرية كان سريعا بداية من إجلاء المصريين من الخارج ثم الإعلان عن خطة المواجهة متضمنة حزمة كبيرة من المساعدات المادية لمختلف قطاعات الدولة لمواجهة التداعيات الاقتصادية المتوقعة بهدف حماية سوق العمل من الأضرار الناجمة عن انتشار الفيروس وخاصة العمالة المؤقتة والشركات المتوسطة والصغيرة.

وأكد أن دور منظمات المجتمع المدني ينقسم إلي جزءين الأول هو الدور التثقيفي والتوعوي بكيفية مواجهة انتشار الفيروس من خلال تكثيف حملات توعية كيفية الحماية والإجراءات التي يجب اتباعها للوقاية من الإصابة خاصة في القري والريف والأماكن البعيدة عن الحضر والأماكن ذات الكثافة السكانية المرتفعة في المدن لما تملكه هذه المنظمات من قدرة في التعامل على الأرض والوصول السريع للأماكن النائية وهو دور مكمل لدور الحكومة في التوعية والتي تستخدم وسائل الإعلام بشكل مكثف لنشر الوعي والتثقيف . الجزء الثاني يأتي بعد انتهاء الأزمة وانحسار انتشار الفيروس من خلال البدأ في تنفيذ خطط ومشروعات تنموية تستوعب الشباب المتضرر من الأزمة والذي وخرج قصريا من سوق العمل ويتم ذلك من خلال توفير تدريب مهني للشباب يستطيع خلاله الحصول على فرصة عمل وأيضا تقديم قروض لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر .





كما أن وسائل التواصل الاجتماعي أهم أدوات حروب الجيل الرابع، فمن كل ١٠ أخبار ٧ كاذبة الهدف منها هو إحداث وقيعة بين المواطن والإدارة السياسية من خلال بعض اللجان الإلكترونية المعادية، وأصبحت أهم أدوات نشر الشائعات وبهدف التقليل من حجم المجهودات التي تقوم بها الحكومة لمحاربة انتشار الفيروس لذلك مهم جدا في هذه المرحلة الحرجة استقاء المعلومات من القنوات الرسمية ووسائل الأعلام السليمة والتوقف عن تبادل المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي ونشرها بشكل عشوائي الأمر الذي يؤدي إلي إحداث حالة من الخوف والهلع ويهول من حجم المشكلة ويجعلها غير قابلة للحل.





وأضاف نصري أنه وجهة نظره أن الحكومة المصرية التزمت بمسئولياتها تجاه المواطن وسخرت كل إمكانيتها لمواجهة انتشار الفيروس لكل التقصير يأتي من شريحة كبيرة من الشعب المصري الذي ما زال يقلل من مدي خطورة الوضع ومُصر على عدم الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة من منطلق ثقافة خاطئة يجب أن تتغير في التعامل مع مثل هذه المواقف الغير مسبوقة وعدم الاستهانة بها لما لها من تأثير مدمر على حياة المواطنين ومقدرات الدولة المصرية . التعامل بحذر يجنب المواطن والدولة الآثار السلبية المدمرة والتي بالفعل طالت عدد ليس بالقليل من دول العالم من المفروض أنها دول متقدمة ولديها منظومة صحية وعلاجية متقدمة ولكنها فشلت في مواجهة الوباء غير المسبوق.





كما المبادرات القادمة من القطاع الخاص ورجال الأعمال والنخبة والفنانين جيدة جدا وتساعد بشكل كبير في احتواء الأزمة وهي مكملة بشكل كبير للمجهودات التي تبذلها الحكومة المصرية للخروج من عنق الزجاجة في الأيام القليلة القادمة والخروج بأقل الخسائر البشرية والاقتصادية.