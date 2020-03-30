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محافظات

شاهد| لحظة أداء الجنازة على طبيب بورسعيد المتوفى بسبب كورنا

الإثنين 30/مارس/2020 - 06:29 م
لحظة أداء الجنازة
لحظة أداء الجنازة على طبيب بورسعيد المتوفى بسبب كورنا
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محمد الغزاوي
في ساحه المستشفى الخارجية بملابس العمل وعلى مسافات متباعدة ..  هكذا ظهر العاملون بمستشفى العزل بأبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية أثناء أداء صلاه الجنازة على أول شهدائهم الدكتور أحمد اللواح. 


أول شهداء الجيش الابيض، الدكتور أحمد اللواح ابن مدينة بورسعيد طبيب التحاليل الذي راح ضحية الفيروس اللعين كورونا والذي وافته المنية مساء أمس بمستشفي العزل متأثرا بإصابته. 


واصطف جنود الجيش الابيض بزيهم علي مسافات متباعدة في بهو المستشفي الخارجي لأداء صلاة الجنازة علي الفقيد تمهيدا لنقله في إسعاف طائر الي مثواه الأخير وسط إجراءات طبية احترازية مكثفة وحالة من الاستنفار الأمني لمنع أي تجمعات لحظة وصول الجثمان للدفن وغير المعلوم توقيت تحركه من الإسماعيلية الي بورسعيد. 


كانت مديرية الصحة بمحافظة بورسعيد اعلنت مساء أمس عن وفاة طبيب تحاليل من أبناء المحافظة بمستشفي العزل بأبوخليفة في محافظة الإسماعيلية و الذي نقل إليه صباح أمس، وقال عادل تعيلب مدير الرعاية الصحية ببورسعيد: رحم الله الدكتور أحمد اللواح أستاذ التحاليل بجامعة الأزهر و الذي وافته المنية مساء الأحد عن عمر يناهز  50 عامًا  بمستشفى العزل في الإسماعيلية،  وأوضح تعيلب أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات مع المتوفي قبل نقله الي العزل بالإسماعيلية غير أن حالته شهدت تدهورا سريعا .


وأشار تعيلب الي أن الطبيب المتوفي يعد من شهداء الواجب حيث أن العدوى نقلت إليه من إحدى الحالات المرضية المصابة أثناء اجرائه تحاليل له قبل اكتشاف اصابة الحالة وانتقال الفيروس للطبيب ، وتؤكد المصادر  أن الفيرس انتقل الي الطبيب المتوفي الي رحمة مولاه من أولي الحالات التي اكتشفت لشخص هندي يعمل بأحد المصانع في بورسعيد والتي توفي متأثرا بمرضه بالفيروس مسجلا اولى حالات الإصابة بالباسلة .


ونعي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وابناء المحافظة ببالغ الحزن والاسي  الشهيد الدكتور احمد اللواح ابن بورسعيد البار الذي وافتة المنية مساء امس. داعيا المولي عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم الاسرة الصبر والسلوان .


وأكد محافظ بورسعيد ان الدكتور احمد اللواح ضرب اروع الامثلة في التضحية والفداء والبطولة وقدم روحه اثناء تنفيذ رسالته السامية تجاه ابناء بلدته ،واضاف أن اطقم الاطباء والتمريض هم خط الدفاع الاول في الحفاظ ورعاية صحة المواطنين وسوف تظل اعمالهم النبيلة خالدة علي مر العصور ويظهر ذلك بوضوح بعد ان قدم احد ابناء الجيش الابيض روحه فداء للوطن .


وقدم محافظ بورسعيد الشكر لجميع اطقم الاطباء والتمريض والعاملين بمستشفي الحميات الذبن يواصلون الليل بالنهار من اجل التيسير علي المرضي في مواجهة الفيروس المستجد، وأهاب المحافظ بأبناء بورسعيد صلاة الغائب علي الشهيد الدكتور احمد اللواح بالمنازل حرصا  علي سلامة الجميع ومنعا للتجمع في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد الان.


وتعد حالة وفاة طبيب بورسعيد هي أول حالة وفاة لطبيب من الجيش الابيض الساهر علي مقاومة ومواجهة الفيروس اللعين في ربوع مصر المحروسه وثالث حالات الوفاة ببورسعيد كانت أولها الهندى وثانيها لمصرى من أبناء الباسلة.

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