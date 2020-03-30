AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

خالية من الكورونا..الزراعة: فحص 3246 عينة لمواد غذائية وحيوانات

الإثنين 30/مارس/2020 - 03:21 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء مجدي
قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن معامل معهد صحة الحيوان قامت بفحص 3246 عينة حيوانات وماشية مستوردة من خلال الموانئ خلال الفترة من 29/1 حتى 30/3/2020.


وأضاف القصير ان نتائج التحاليل كلها جاءت سلبية من فيروس كورونا وذلك وفقا للتقرير الذي تلقاه من د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية .

ومن ناحيته قال د ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان ان هذه العينات واردة من خلال موانئ الإسكندرية وبورسعيد ودمياط والغردقة وأيضا مطار القاهرة الدولي على النحو التالي: 
ميناء الإسكندرية عدد 2563 عينة إضافات اعلاف – ومسحات ولحوم – البان – دواجن – اسماك والواردة من خلال ميناء الإسكندرية من معظم دول العالم واهمها الهند – الصين – الاتحاد الأوروبي – كوريا – إندونيسيا – اليابان – تايوان – الامارات 

 ميناء دمياط تم فحص 187 عينة اسماك متنوعة – كبدة – منتجات البان- مسحات – زبدة طبيعي والواردة من الهند – الصين – الامارات – فيتنام – هولندا – أوكرانيا – اليمن – تايلاند – اسبانيا – عمان 

واضاف شاهين انه من ميناء بورسعيد تم فحص 232 عينة اسماك متنوعة – لحوم بقرى وجاموسي – كبدة – البان 
المصدر الهند – البرازيل – الامارات – اليمن – الصين – اليابان – عمان 
ميناء العين السخنة عدد العينات 5 نوع العينات إضافات اعلاف- مسحوق 
والواردة من دول سنغافورة – ماليزيا

ومن خلال مطار القاهرة الدولي تم فحص 23 عينات اسماك متنوعة – لحوم – لبن بودرة – مستلزمات طبية بيطرية – جبن – امعاء واردة من الصين – فنلندا – فرنسا – إيطاليا – اثيوبيا

وقال مدير معهد صحة الحيوان ان المعمل الفرعي بميناء الغردقة قام بفحص 33 عينة مسحات مأخوذة من قطط وكلاب.


كما قامت معامل صحة الحيوان بفحص عدد 203 عينة لحيوانات اليفة ملك لمواطنين من مناطق (مصر الجديدة – الدقي – المهندسين – الهرم – ميدان الرماية – المعادي) عينات مسحوبة من المطار .


وبالتالي يصبح الاجمالي 3246 عينة تم فحصها ضد فيروس مرض (COVID19) بأدق التقنيات الحديثة للتشخيص وكانت جميع العينات سلبية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

معهد صحة الحيوان: تنسيق دائم مع مختلف الجهات فيما يتعلق بفيروس كورونا.. فيديو

الصادرات والواردات: فحص 11.708 آلاف رسالة خلال يناير

وحدة الجينوم: لدينا مشخصات للفحص السريع والدقيق للكشف عن فيروس كورونا.. فيديو

فحص 1174 عينة من واردات غذائية ومستلزمات بيطرية عبر الموانئ والمطارات

تشديد الإجراءات الاحترازية بميناء الإسكندرية لمنع انتشار فيروس كورونا

خالية من كورونا.. فحص 2417 عينة مواد غذائية وحيوانات ومستلزمات مستوردة

ترشيحاتنا

مش أي برد كورونا.. 8 طرق لعلاج الوسواس القهري

بوجلبان عن مساعدته للزمالك: له أبناؤه.. وأنا لست وكيلا

السلطات لم تعلنها رسميا.. الوفيات في الصين 10 أضعاف بسبب كورونا

في حالة حرجة.. نقل فنان شهير بعد مضاعفات شديدة إلى المستشفى بسبب فيروس كورونا

ضعى منديلا مبللا في الغسالة.. النتيجة مفاجأة

منتخب مصر الـ 7 عالميًا في تحقيق البطولات متفوقًا على فرنسا وإيطاليا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصغر ضحايا الفيروس.. وفاة رضيع عمره أقل من عام بعد إصابته بـ كورونا .. تعرف على التفاصيل

يسبب الوفاة .. أعراض قصور الكلى المزمن

شاهد | أول صور من صلاة جنازة أحمد اللواح الطبيب المتوفي بكورونا