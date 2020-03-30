انخفاض الثقة الاقتصادية لمنطقة اليورو لأدنى مستوى على الإطلاق

أظهرت بيانات رسمية اليوم تراجع الثقة الاقتصادية في منطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" الي أسوأ مستوى لها على الإطلاق جراء تفشي فيروس كورونا ضاربا أكبر الاقتصادات الأوروبية مزعزعا ثقة المستهلكين وقطاع الأعمال في قدرة هذه الاقتصادات على تجاوز المحنة.





وبحسب البيانات الصادرة عن مسح للمفوضية الأوروبية يوم الاثنين تراجع المعنويات الاقتصادية في التسع عشرة دولة التي تستخدم اليورو إلى 94.5 نقطة في مارس من 103.4 نقطة في فبراير، ليكسر موجة الصعود التي استمرت منذ نوفمبر الماضي.





واوضحت نتائج المسح أن هذا التراجع يعد الأقوى منذ بدء بدء الاحتفاظ بالسجلات في 1985. ويرتفع قليلا عن متوسط توقعات الاقتصاديين التي تصورت بلوغه 93 نقطة.





وعزا المسح الأسباب وراء التراجع القياسي المسجل للمعنويات الاقتصادية اليورو الي تراجع حاد في التوقعات بخصوص الانتاج الصناعي ومعدلات الاستهلاكية والاوضاع الاقتصادية بشكل عام التي شهدت تدهورا متسارعا جراء تفشي الفيروس المميت وتحول القارة الأوروبية لبؤرة انتشاره عالميا بعد الصين.





ومن بين أكبر الاقتصادات في منطقة اليورو، انخفضت المعنويات بشدة في إيطاليا، وهي البلد الأوروبي الأكثر تضررا من الأزمة الصحية، وفي ألمانيا، أكبر اقتصاد بالمنطقة.