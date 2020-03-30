البرلمان: الرئيس السيسي عبر عن كل المصريين في تقديره للجيش الأبيض

أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أن القرار الذى اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية وذلك بتكلفة إجمالية قدرها حوالي 2,25 مليار جنيه ، فضلًا عن إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية لقيت ارتياحا كبيرا وواسع النطاق ليس من أطباء مصر وجميع العاملين فى المنظومة الصحية ، ولكنها لقيت سعادة بالغة وكبيرة من الشعب المصري العظيم بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية لأن جميع المصريين كانوا يريدون تقديم أعظم هدية لأبطال وبواسل الصحة المصرية الذين حصلوا على لقب جيش مصر الأبيض من دولتهم العظيمة.





وقال " حسب الله " في بيان، الاثنين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى نجح فى تقديم هذه الهدية لرجال الصحة المصرية نيابة عن الـ 100 مليون مصرى فهؤلاء الرجال أصبحوا ليسوا نجوما ورموزا للصحة المصرية ولكن لدى جميع دول العالم فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان عنده كل الحق فى الاهتمام الكبير وغير المسبوق فى تاريخ مصر بصحة الإنسان المصرى قبل ولادته وفى طفولته وخلال مراحل تعليمه وفي جميع سنوات عمره فتحية قلبية للرئيس السيسى الذى لم يتوان أو يتردد لحظة فى تقديم هذه الهدية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد والتى نعلمها جميعا خاصة بعد التداعيات السلبية لفيروس كورونا ولكنه أراد ان يبعث برسالة لكل المصريين بان الدولة المصرية لا يمكن أبدا أن تبخل على أبنائها الأوفياء الذين يقدمون التضحية والفداء دون أن ينتظرون اى مقابل من أجل أن يعيش جميع المصريين فى سلام صحي وأمني واجتماعي وهذا ما فعله كل من ينتمون لجيش مصر الأبيض.



