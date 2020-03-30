AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لمنع الزحام ..تخصيص مدرستين لتسجيل صيادي أبشواي ويوسف الصديق

الإثنين 30/مارس/2020 - 04:05 م
صدى البلد
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود


صرح الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، أنه تم تخصيص مدرستين بمركزى أبشواى ويوسف الصديق، لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة من الصيادين، فى إطار مبادرة المحافظة للتيسير على المواطنين فى تسجيل بياناتهم بوزارة القوى العاملة، ومنع التكدس والزحام أمام المراكز الخاصة، وكذلك منع استغلال المواطنين أو الحصول منهم على مبالغ مالية نظير تسجيل البيانات. 

وأوضح "الأنصارى" أنه تم تخصيص مدرسة كحك الثانوية بمركز يوسف الصديق، ومدرسة شكشوك الابتدائية بمركز أبشواى، بهدف التخفيف عن أهالى المركزين الذين يمتهنون حرفة الصيد فى تسجيل بياناتهم ضمن العمالة غير المنتظمة، مؤكدًا أنه تم التشديد على مراعاة الإجراءات الوقائية بكل حزم ومنع أي تجمعات تجنبًا لانتشار العدوى بالأمراض، حفاظًا على سلامة المواطنين. 


كانت محافظة الفيوم قد قامت بتخصيص 8 مدارس و6 مراكز شباب بمختلف مراكز المحافظة لاستقبال وتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة، بدءًا من أمس الأحد.

 تيسيرًا عليهم بعد رصد العديد من المعوقات التى تواجه الراغبين فى تسجيل بياناتهم، وشكاوى الكثير من المواطنين بشأن استغلال بعض أصحاب مراكز الكمبيوتر الخاصة "السايبرات"، فضلًا عن التزاحم الشديد على هذه الأماكن مما يجعل المواطنين عرضة للإصابة بالعدوى بالأمراض ومنها فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الفيوم ومدير الأمن يفتتحان تطوير قسم مرور أبشواي

محافظ الفيوم يتفقد محطات رفع مياه الصرف الزراعي على بحيرة قارون

القوى العاملة تخصص رقم تليفون لاستفسارات العمالة غير المنتظمة على الواتس أب

لحمايتها.. "القوى العاملة" تخصص موقعا إلكترونيا لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة

تأثروا بكورونا..القوى العاملة: تسجيل بيانات 28 ألف عامل غير منتظم الكترونيا تمهيدا لمساعدتهم

8 مدارس و6 مراكز شباب لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة بالفيوم

ترشيحاتنا

40 حالة وفاة فى مصر.. الصحة العالمية: كل شخص يلزم منزله لعدم الضغط على النظام الصحى

شاهد | أول صور من صلاة جنازة أحمد اللواح الطبيب المتوفي بكورونا

3 لقاحات روسية جديدة لعلاج فيروس كورونا

رغم الإغراءات المالية.. الزمالك يتمسك بحارس الفريق

مستوى وضيع وماضٍ فاضح .. شاهد رسالة نارية من شيما الحاج لإعلامية شهيرة

صناعة البرلمان تزف بشرى بشأن أسعار السيارات بعد تراجع الدولار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصغر ضحايا الفيروس.. وفاة رضيع عمره أقل من عام بعد إصابته بـ كورونا .. تعرف على التفاصيل

يسبب الوفاة .. أعراض قصور الكلى المزمن

شاهد | أول صور من صلاة جنازة أحمد اللواح الطبيب المتوفي بكورونا