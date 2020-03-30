لمنع الزحام ..تخصيص مدرستين لتسجيل صيادي أبشواي ويوسف الصديق









صرح الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، أنه تم تخصيص مدرستين بمركزى أبشواى ويوسف الصديق، لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة من الصيادين، فى إطار مبادرة المحافظة للتيسير على المواطنين فى تسجيل بياناتهم بوزارة القوى العاملة، ومنع التكدس والزحام أمام المراكز الخاصة، وكذلك منع استغلال المواطنين أو الحصول منهم على مبالغ مالية نظير تسجيل البيانات.





وأوضح "الأنصارى" أنه تم تخصيص مدرسة كحك الثانوية بمركز يوسف الصديق، ومدرسة شكشوك الابتدائية بمركز أبشواى، بهدف التخفيف عن أهالى المركزين الذين يمتهنون حرفة الصيد فى تسجيل بياناتهم ضمن العمالة غير المنتظمة، مؤكدًا أنه تم التشديد على مراعاة الإجراءات الوقائية بكل حزم ومنع أي تجمعات تجنبًا لانتشار العدوى بالأمراض، حفاظًا على سلامة المواطنين.









كانت محافظة الفيوم قد قامت بتخصيص 8 مدارس و6 مراكز شباب بمختلف مراكز المحافظة لاستقبال وتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة، بدءًا من أمس الأحد.



