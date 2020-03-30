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أخبار البلد

تقرير يكشف تفاصيل جديدة حول دعم أردوغان لدواعش القرم

الإثنين 30/مارس/2020 - 05:03 م
صدى البلد
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أماني نوار

 أعدت مؤسسة ماعت تقريرها يكشف تفاصيل جديدة حول دعم الرئيس التركى رجب الطيب أردوغان لتنظيم داعش الإرهابى، وذلك حسبما جهاز الأمن الاتحادى فى روسيا، والذى أوقف أنشطة تنظيم سري تابع داعش الإرهابى، والتى جمعت العديد من الأموال فى مناطق روسية مختلفة، أبرزها جزيرة القرم، والتي تمت من خلال شبكة إقليمية تجمع التبرعات بستار الصدقة، والأعمال الخيرية، وهى فى الأساس تذهب للتنظيم الإرهابي.

 

وأضاف التقرير، أن عددا من المراقبين الدوليين، يرون أن حزب العدالة والتنمية التابع لأردوغان، له الدور الرئيسى فى هذا التمويل الذي يجمع للتنظيم الإرهابى فى عدة مناطق لتنفيذ مخططات أردوغان التوسعية من أجل أهدافه ومطامعه الخاصة، وهو ما كشفته عدد من الصحف والتقارير الدولية عن أن أردوغان هو الداعم الرئيسى لتنظيم داعش القرم، من أجل رد الإهانة التى تعرض لها مؤخرا فى روسيا.


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