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برلمان

برلماني: نصائح البابا تواضروس تكفل نجاح المصريين في مواجهة الوباء

الإثنين 30/مارس/2020 - 03:51 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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ماجدة بدوي
وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والامين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، تحية قلبية لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ابن مصر ومحافظة البحيرة البار على رسالته ونصائحه المهمة للشعب المصرى لمواجهة فيروس كورونا.


وحيا " زين الدين"، في بيان له اصدره اليوم الاثنين، البابا تواضروس الثانى لتأكيده على أن مصر من أوائل الدول التي تنبهت لفيروس كورونا (كوفيد 19) مبكرًا، وكذا القيادة السياسية والحكومة المصرية وتقديمه لكل التحية والتقدير والعرفان لكل الأطباء والفنيين وطواقم التمريض وكل من له علاقة بالحجر الطبي باعتبارهم خط الدفاع الأول وجنودا بواسل في مقاومة الفيروس وحماية المواطنين من هذه الشرور.


وناشد النائب محمد عبد الله زين الدين الشعب المصرى العظيم بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية ان يعى ويدرك جيدا الكلمات الحاسمة والواضحة وضوح الشمس التى قال فيها قداسة البابا تواضروس الثانى كمناشدة من قداسته للشعب المصرى بالنص : «من فضلك اقعد في بيتك لأنك بالتزامك بيتك تكسر دائرة وسلسلة انتشار الفيروس وتساعد الدولة على الحد منه ومقاومته والبعد عن التجمعات أيا كان، ويكفي تجمع الأسر في البيوت، لكن أي تجمع كفيل بنشر العدوى بشكل كبير جدا والمشكلة مش في نشر العدوى وإنما في كون مفيش مكان في المستشفيات، وليس لدينا عدد كاف لمتابعة كل الحالات ومتنسوش إن المستشفيات تواجه ضغوطا كبيرة حاليا متمثلة في علاج الأمراض الأخرى غير كورونا، واحنا محتاجين أطباء في كل الأمراض والرعاية الصحية الأولية والدائمة والسلامة، فمن فضلك اكسر دائرة العدوى واقعد في البيت ولا تلمس أي أسطح واغسل يديك بالماء والصابون باستمرار لأن ده بيساعد إلى حد كبير في الحد من العدوى ".


وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين ان "التزام جميع المصريين بهذه النصائح النابعة من قلب قداسة البابا تواضروس الثانى كفيلة بقدرة ونجاح مصر فى الوقاية من جميع التداعيات السلبية لفيروس كورونا معربا عن ثقته التامة فى قدرة الشعب المصرى العظيم على الانتصار لصحته التى هى أغلى شيء فى الوجود".
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