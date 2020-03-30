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برلمان

برلماني يشيد بنجاح الداخلية في "قنص" مافيا فيروس كورونا: يسعون للثراء الفاحش

الإثنين 30/مارس/2020 - 04:47 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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فريده محمد
وجه النائب محمد هانى الحناوى عضو مجلس النواب التحية والتقدير للعيون الساهرة بوزارة الداخلية من خلال النجاحات الكبيرة التي حققتها فى حملاتها الأمنية المكبرة للتصدي لفيروس كورونا المستجد وضبط كافة صور الخروج عن القانون بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وقال " الحناوى " فى بيان له أصدره اليوم أن هناك قلة من المنحرفين ومنعدمى الضمير والذين يريدون تحقيق الثراء الفاحش والحرام حتى فى ظل الجهود الجبارة التي تقوم بها الدولة تنفيذا للتكليفات الرئاسية الواضحة والحاسمة لمواجهة فيروس كورونا مشيرا إلى أن هذه المافيا والفئة الضالة تناست أنه من ضمن التكليفات الرئاسية لمواجهة فيروس كورونا مواجهة أمثال هؤلاء وأشاد النائب محمد هانى الحناوى بنجاح صقور وبواسل الداخلية فى "قنص" وضبط 498 قضية فى مجال حجب وغش المستلزمات الطبية والبيع بأكثر من السعر المقرر حيث بلغ حجم المضبوطات فيها 30,589 طن، و418,936 عبوة، و2,247757  قطعة، و16,361 لتر "مستلزمات طبية وضبط 1140 قضية فى مجال حجب وغش السلع الإستراتيجية والبيع بأكثر من السعر المقرر ، بلغ حجم المضبوطات فيها 867,357 طن، و1,123,211 عبوة، و98,975 قطعة، و11,394 لتر "سلع مختلفة" وضبط 5294 قضية مقاهى مخالفة، وغلق 3670 مركزا تعليميا مخالفا، وغلق 9004 محلات مخالفة لقرار الغلق.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التحركات جاءت بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر الانتقال أو التحرك للمواطنين على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ لمدة أسبوعين، درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي، كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولي ، توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التي تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.
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