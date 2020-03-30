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ثقافة

الجمعية العمانية للأدباء تعيد طباعة "قيثارة حب" للشاعر الراحل محمود الخصيبي

الإثنين 30/مارس/2020 - 07:58 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

أعادت الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، طباعة نسخة جديدة من ديوان  "قيثارة حب" للشاعر العُماني الراحل محمود الخصيبي، وذلك في إطار اهتمامها بالمبدعين العمانيين الراحلين.

 

وكانت الطبعة الأولى للديوان الذي يضم أربعة وأربعين قصيدة، قد صدرت في بداية الثمانينيات من القرن العشرين، وهو الأول بين أربعة دواوين له هي: "قيثارة حب" و"إليها" و"أوراق في شجرة المجد" و"صوت الناي"، ويعد الكتاب الثاني للخصيبي بعد مجموعته القصصية "قلب للبيع".

وتنوعت أوزان القصائد ما بين الشعر العمودي وشعر التفعيلة، فأثبت الخصيبي علو كعبه في الحالتين، خصوصًا إذا أُضيف إلى ذلك سبك العبارة ورشاقتها عنده، وجمال التصوير ودقة التعبير، مع حرارة العاطفة التي اخترقت الديوان من أوله حتى آخره.

 

وقدم للديوان الذي صدر بالتعاون بين "الآن ناشرون وموزعون" في الأردن، كل من الدكتور محمد بن أحمد البوسعيدي، وسليمان بن خلف الخروصي، وخزيم على الخزيم. ووصف البوسعيدي قصائد الديوان بأنها "نغمات تتجاوب وتتمازج، والحان تتناغى، فهي شذرات تنشر شذاها بهمس إلى الآذان، فتنساب إلى القلوب جملا مفهومة، وكلمات واضحة بتعبير جلي للعامة، شهي للخاصة".


يذكر أن الخصيبي ولد في مدينة سمائل العمانية في الفترة الواقعة بين عامي 1927 و1933، وتقلد مناصب عدة في مجال التعليم والثقافة في كل من البحرين والكويت وسلطنة عمان، وغُنيت له العديد من القصائد، وتوفي في عام 1998.

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