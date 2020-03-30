عازف الكمان بالهرم يروى تفاصيل فكرة فيديو الحظر.. شاهد

قال محمد عادل، عازف الكمان بالهرم، إن فكرة العزف خلال فترة الحظر جاءت عند رؤيته فيديو لعازف إيطالي يقوم بتسلية المواطنين أثناء نفس الفترة، لذلك قرر أن يقوم بعزف الكمان ليكون أول من يفعل ذلك بمصر.





وأوضح عازف الكمان، أثناء حواره مع برنامج"صباحك مصري" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أنه بدأ العزف من أول يوم فى الحظر ، لافتا إلى تخوفه من رد فعل الجيران عند عزفه، ولكنه تفاجأ من رد فعلهم وتشجيعهم له على الاستمرار.





وأضاف أن رد الفعل لم يقتصر على مصر فقط، بل وصل إلىبعض دول العالم مثل كندا وأسبانيا، بالإضافة إلى أمريكا.





وتابع : أنه لم يعد يشعر بخطر فيروس كورونا، لافتا إلى أن هناك الكثير من المتابعين طالبوه باغان معينة أثناء فترة الحظر، مثل الأغاني القديمة والوطنية.