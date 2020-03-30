تعرف على أماكن تسليم شرائح الإنترنت لطلاب الثانوية بالفيوم

صرح الدكتور محمد عبد الله وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم بان مديرية التربية والتعليم بالفيوم ستقوم من غدا بتسليم شرائح الإنترنت لطلاب الصف الأول الثانوي بجميع الإدارات التعليمية بالمدارس التالية:
إدارة غرب الفيوم التعليمية، يتم التسليم بمدرسة جمال عبدالناصر الثانوية العسكرية للبنين.
إدارة شرق الفيوم التعليمية، يتم التسليم بمدرسة الشهيد عبدالرحمن البشيهي الثانوية للبنات ( أم المؤمنين الثانوية للبنات سابقا) - مدرسة عائشة حسانين الثانوية للبنات
إدارة إطسا التعليمية ، يتم التسليم بمدرسة الشهيد محمد أحمد عبدالسلام ( اطسا الثانوية سابقا) ، مدرسة الحجر الثانوية ، مدرسة الغرق الثانوية ، مدرسة عتامنة المزارعة الثانوية ، مدرسة قلمشاة الثانوية، وإدارة سنورس التعليمية ، يتم التسليم بمدرسة فيديمين الثانوية
إدارة طامية التعليمية ، يتم التسليم بمدرسة الشهيد محمد سيد أبوشقرة، وإدارة أبشواي التعليمية - يتم التسليم بمدرسة إبشواي الثانوية
إدارة يوسف الصديق التعليمية ، يتم التسليم بمدرسة الشواشنة الثانوية.
وأضاف عبد الله بأنه يتم تسليم شرائح الانترنت بسنترالات الشركة المصرية للاتصالات على مستوى المحافظة