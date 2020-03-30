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أخبار البلد

لأول مرة في مصر أورنچ تعقد جمعيتها العمومية بالكونفرنس كول

الإثنين 30/مارس/2020 - 04:06 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى
في سابقة هي الأولى في مصر نجحت شركة اورنج مصر في مطلع الأسبوع الحالي من عقد اجتماع جمعيتها العمومية باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة من خلال الكونفرنس كول.

يأتى ذلك ذلك إلتزامًا من اورنج  بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية نحو تعليق الفعاليات التي تتضمن تجمعات كبيرة من المواطنين لمواجهة فيروس "كورونا المستجد" وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

يذكر ان  اورنچ مصر قد أعلنت عن تسخير جميع إمكاناتها التكنولوجية وتقديم أحدث الحلول الرقمية والمالية لمساعدة العملاء على انجاز المعاملات اليومية أثناء بقائهم في المنزل دون الحاجة الي الخروج. جاء ذلك بعد إعلان الشركة عن مبادرة Stay Safe”" التي ظهرت على الهواتف المحمولة بجانب اسم شبكة اورنچ لتصبح أول مشغل في مصر يبادر ويتفاعل بحملات مكثفة ومتنوعة للتوعية والوقاية من فيروس كورونا المستجد وحث المواطنين على اتباع أقصى إرشادات الأمان حرصًا علي سلامتهم . وتضمنت مبادرة الشركة أيضًا وضع إرشادات الوقاية من فيروس كورونا علي الخدمة الصوتية ليسمعها العملاء عند اتصالهم بخدمة العملاء الي جانب عرض تلك الارشادات بصفة مستمرة في مقرات الشركة وعلى شاشات متاجرها في جميع أنحاء الجمهورية.


ولتشجيع المواطنين على التزام منازلهم حتى انتهاء مرحلة الخطر من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19" في مصر وفرت اورنچ كل ما يلزم العميل من خدمات رقمية ومالية ذكية ومتطورة لاستخدامها من أي مكان وفي أي وقت ومنها خدمات اورنچ كاش لتحويل الأموال التي يستطيع من خلالها العميل دفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز عن طريق المحفظة الإلكترونية الخاصة به.

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