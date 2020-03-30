القاهرة للكاراتيه تصرف 70 ألف جنيه للمدربين

سجلت منطقة القاهرة للكاراتيه أسرع استجابة لتعليمات رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه بصرف مكافآت ومستحقات المدربين في أقل من الفترة المحددة من قبل رئيس الاتحاد، وهي خلال 48 ساعة، حيث تم الصرف بعد أقل من مرور عشر ساعات على القرار.

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وأوضح «موسى» في بيان له اليوم، أنه من المقرر أن يتم صرف مكافآت للمدربين عن بطولة الجمهورية اليوم الإثنين، حيث سيتم صرف مكافآت بمبلغ سبعين ألف جنيه لأكثر من ثمانين مدرب، ممن حصل لاعبوهم على المراكز الثمانية الأوائل في بطولة الجمهورية، التي عُقدت في أول مارس قبل صدور قرار تعليق النشاط.

وأضاف أنه كان من المقرر صرف هذه المكافآت خلال شهر أغسطس بعد انتهاء الموسم الرياضي، والذي كان مقررًا له نهاية شهر إبريل المقبل للعام الجاري، مشيرًا إلى أنه تم تعجيل صرف هذه المكافآت لمساندة المدربين من أبناء القاهرة، بعد قرار توقف النشاط الرياضي ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من فيروس كورونا.





وأكد أنه سيتم تسليم المكافآت على المدربين بدون حفل تكريم، مع مراعاة كل السُبل الوقائية، والالتزام بتعليمات وزارة الصحة للوقاية من العدوى من حيث المسافة المقررة وارتداء الكمامة والقفازات اليدين، كما تم إبلاغ كل مدرب بإحضار قلم خاص به للتوقيع، واستلام مكافأته في ظرف مغلق، في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا.





جدير بالذكر أن الدكتور محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه ونائب رئيس الاتحاد العربي، كان قد طالب رؤساء الفروع بعشر محافظات بصرف مكافآت ومستحقات المدربين خلال 48 ساعة ، نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد بسبب كورونا، وسجل فرع القاهرة للكاراتيه أسرع وأول استجابة لتعليمات رئيس الاتحاد بعد مرور أقل من 12 ساعة.





وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا بتعليق الأنشطة الرياضية لمدة لمدة 15 يومًا اعتبارًا من الاثنين 16 مارس، وكان من المقرر أن تنتهي في 29 مارس، إلا أنه تم مد فترة تعليق الأنشطة الرياضية حتى 15 إبريل المقبل، وإغلاق الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب ابتداء من الساعة 7 مساء وحتى الساعة 6 صباحا بكافة أنحاء مصر خلال فترة الحظر تلك، والتي جاءت ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية بهدف مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.