AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

القاهرة للكاراتيه تصرف 70 ألف جنيه للمدربين

الإثنين 30/مارس/2020 - 04:57 م
القاهرة للكاراتيه
القاهرة للكاراتيه بتعليمات رئيس الاتحاد تصرف 70 ألف جنيه
Advertisements
محمد صبري عبد الرحيم
سجلت منطقة القاهرة للكاراتيه أسرع استجابة لتعليمات رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه بصرف مكافآت ومستحقات المدربين في أقل من الفترة المحددة من قبل رئيس الاتحاد، وهي خلال 48 ساعة، حيث تم الصرف بعد أقل من مرور عشر ساعات على القرار.
 
اقرأ أيضًا..
واعتمد العميد حسام موسى، رئيس مجلس إدارة منطقة القاهرة للكاراتيه، قرارًا بتعجيل صرف مكافآت لمدربين منطقة القاهرة عن بطولة الجمهورية، لعدد ثمانين مدربًا، بناءً على تعليمات الدكتور محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه ونائب رئيس الاتحاد العربي.

وأوضح «موسى» في بيان له اليوم، أنه من المقرر أن يتم صرف مكافآت للمدربين عن بطولة الجمهورية اليوم  الإثنين، حيث سيتم صرف مكافآت بمبلغ سبعين ألف جنيه لأكثر من ثمانين مدرب، ممن حصل لاعبوهم على المراكز الثمانية الأوائل في بطولة الجمهورية، التي عُقدت في أول مارس قبل صدور قرار تعليق النشاط.
 
وأضاف أنه كان من المقرر صرف هذه المكافآت خلال شهر أغسطس بعد انتهاء الموسم الرياضي، والذي كان مقررًا له نهاية شهر إبريل المقبل للعام الجاري، مشيرًا إلى أنه تم تعجيل صرف هذه المكافآت لمساندة المدربين من أبناء القاهرة، بعد قرار توقف النشاط  الرياضي ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من فيروس كورونا.

وأكد أنه سيتم تسليم المكافآت على المدربين بدون حفل تكريم، مع مراعاة كل السُبل الوقائية، والالتزام بتعليمات وزارة الصحة للوقاية من العدوى من حيث المسافة المقررة وارتداء الكمامة والقفازات اليدين، كما تم إبلاغ كل مدرب بإحضار قلم خاص به للتوقيع،  واستلام مكافأته في ظرف مغلق، في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه ونائب رئيس الاتحاد العربي، كان قد طالب رؤساء الفروع بعشر محافظات بصرف مكافآت ومستحقات المدربين خلال 48 ساعة ، نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد بسبب كورونا، وسجل فرع القاهرة للكاراتيه أسرع وأول استجابة لتعليمات رئيس الاتحاد بعد مرور أقل من 12 ساعة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا بتعليق الأنشطة الرياضية لمدة لمدة 15 يومًا اعتبارًا من الاثنين 16 مارس، وكان من المقرر أن تنتهي في 29 مارس، إلا أنه تم مد فترة تعليق الأنشطة الرياضية حتى 15 إبريل المقبل، وإغلاق الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب ابتداء من الساعة 7 مساء وحتى الساعة 6 صباحا بكافة أنحاء مصر خلال فترة الحظر تلك، والتي جاءت ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية بهدف مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعثة منتخب الكاراتيه تطير للمغرب استعدادا لبطولة أفريقيا

الكاراتيه المصري يدعم خليك في بيتك بـ3 قرارات أبرزها 1000 جنيه سُلفة

بسبب فيروس كورونا.. 5 آلاف خطاب من الكاراتيه المصري للنوادي ومركز الشباب

الكاراتيه يخاطب وزارة الرياضة لدعم المدربين والحكام والإداريين

كاراتيه القاهرة يطلق مبادرة «جمعية بـ50 جنيها على الموبايل» لدعم المدربين في أزمة كورونا

بتعليمات رئيس اتحاد الكاراتيه.. اجتماع طارئ لحل أزمة المدربين بسبب كورونا

ترشيحاتنا

موعد هبوط سعر البنزين في مصر لهذا الرقم.. اقتصادية النواب تكشف

حكم من مات وهو يسمع اغاني.. اعرف رأي الشرع

صورة هزت العالم .. ممرضة أمريكية ترصد شاحنة مليئة بجثث موتى كورونا

40 حالة وفاة فى مصر.. الصحة العالمية: كل شخص يلزم منزله لعدم الضغط على النظام الصحى

مصدر بالأهلي: تعاقد كهربا مع النادي سليم 100% ومدروس جيدا

بعد أيام من خطوبتها.. الموت يفجع الفنانة هند عبد الحليم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما سر علاقة ممارسة الرياضة بتقوية المناعة

هناكل إيه النهاردة .. أجنحة دجاج بالصلصة والمكرونة وملوخية .. والحلو: كب كيك دوناتس

أصغر ضحايا الفيروس.. وفاة رضيع عمره أقل من عام بعد إصابته بـ كورونا .. تعرف على التفاصيل