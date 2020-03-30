الجمال: لا توجد حالات إصابة بفيروس كورونا بمستشفيات جامعة أسيوط

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على خلو مستشفيات أسيوط الجامعية من وجود حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن مستشفيات أسيوط الجامعية تحرص على تطبيق كافة إجراءات الوقاية ومكافحة العدوى وفق النظم العالمية بكافة أقسامها لتوفير أقصى درجات الحماية لمرضاها و أطقمها الطبية ، مع التعامل بكل جدية مع أي حالات مشتبه في إصابتها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة المسئولة عن إجراء فحوصات الفيروس المستجد .

ونفى رئيس جامعة أسيوط ما يتردد عن وجود حالة مصابة بكوفيد ١٩ في مستشفى الراجحى الجامعى للكبد والجهاز الهضمي، كاشفا أن المستشفى رصدت حالة مشتبه بها وتم تحويلها إلى مستشفى الصدر لإجراء الفحوصات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة والتى أثبتت سلبية الإصابة وخلوها من الفيروس.

وكانت الحالة لسيدة فى الستينات من عمرها من محافظة أسيوط تتردد على مستشفى الراجحى وذلك لإجراء متابعة دورية لإصابتها بمرض كبد مزمن.

وأهاب رئيس جامعة أسيوط بـ الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة بعدم نشر أى أخبار بشأن مستشفيات أسيوط الجامعية دون التأكد من صحتها من إدارة الجامعة وإدارة مستشفياتها وذلك لعدم إثارة الذعر والبلبلة بين أفراد العاملين بالمستشفيات الجامعية والذي من شأنه التأثير سلبيا على انتظام الخدمة الطبية المقدمة بها.