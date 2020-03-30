AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

الجمال: لا توجد حالات إصابة بفيروس كورونا بمستشفيات جامعة أسيوط

الإثنين 30/مارس/2020 - 04:54 م
جامعة اسيوط
جامعة اسيوط
Advertisements
إيهاب عمر

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على خلو  مستشفيات أسيوط الجامعية من وجود حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن مستشفيات أسيوط الجامعية تحرص على تطبيق كافة إجراءات الوقاية ومكافحة العدوى وفق النظم العالمية بكافة أقسامها لتوفير أقصى درجات الحماية لمرضاها و أطقمها الطبية ، مع التعامل بكل جدية مع أي حالات مشتبه في إصابتها  وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة المسئولة عن  إجراء فحوصات  الفيروس المستجد .

ونفى رئيس جامعة أسيوط ما يتردد عن وجود حالة مصابة بكوفيد ١٩ في مستشفى الراجحى الجامعى للكبد والجهاز الهضمي، كاشفا أن المستشفى رصدت حالة مشتبه بها وتم تحويلها إلى مستشفى الصدر لإجراء الفحوصات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة والتى أثبتت سلبية الإصابة وخلوها  من الفيروس.

وكانت الحالة لسيدة فى الستينات من عمرها من محافظة أسيوط تتردد على مستشفى الراجحى وذلك لإجراء متابعة دورية لإصابتها بمرض كبد مزمن.

وأهاب رئيس جامعة أسيوط بـ الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة بعدم نشر أى أخبار بشأن مستشفيات أسيوط الجامعية دون التأكد من صحتها من إدارة الجامعة وإدارة مستشفياتها وذلك لعدم إثارة الذعر والبلبلة بين أفراد العاملين بالمستشفيات الجامعية والذي من شأنه التأثير سلبيا على انتظام الخدمة الطبية المقدمة بها.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طارق الجمال: خطة موسعة لتطوير مستشفى أسيوط الجامعي الرئيسي

قرارات استثنائية لتنظيم العمل في المستشفيات الجامعية بأسيوط للوقاية من كورونا

حقيقة وجود إصابات بـ فيروس كورونا في جامعة أسيوط

ما حقيقة نقل الحيوانات لـ فيروس كورونا؟.. مؤسس وحدة أورام الكبد يرد.. فيديو

تخصيص غرف عزل للمشتبه في إصابته بـ كورونا بمستشفى جامعة أسيوط

جامعة المنوفية تنفي وجود حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا داخل مستشفياتها

ترشيحاتنا

مفاجأة .. الكلاب تكتشف المصابين بفيروس كورونا قبل ظهور أعراضه

شاهد .. ريم البارودي توجه رسالة مؤثرة لـ إيناس عز الدين بعد إصابتها بفيروس كورونا

السعودية تعلن عن 622 وظيفة شاغرة.. تعرف على الشروط

شاهد.. أنغام الموسيقى الراقية تثلج قلوب سكان مدينتى والرحاب وقت الحظر

كورونا يستوحش في إسرائيل.. ارتفاع كبير في عدد الإصابات بالفيروس القاتل

مصدر بالأهلي: تعاقد كهربا مع النادي سليم 100% ومدروس جيدا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما سر علاقة ممارسة الرياضة بتقوية المناعة

هناكل إيه النهاردة .. أجنحة دجاج بالصلصة والمكرونة وملوخية .. والحلو: كب كيك دوناتس

أصغر ضحايا الفيروس.. وفاة رضيع عمره أقل من عام بعد إصابته بـ كورونا .. تعرف على التفاصيل