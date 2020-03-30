70 جنيها للكيلو.. محافظ الدقهلية يطلق مبادرة لتخفيض سعر اللحوم والأسماك والخضراوات

أطلق الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، مبادرة تخفيض سعر بيع اللحوم بمختلف منافذ المحافظة ليصبح الكيلو بـ 70 جنيهًا بدلًا من 80 جنيهًا، وتخفيض أسعار بيع جميع أنواع الأسماك بنسبة 25% عن السعر الحالي.



كان ذلك أثناء تفقد محافظ الدقهلية عددًا من منافذ بيع اللحوم والأسماك والخضراوات والفاكهة، اليوم الاثنين، بشارعي الجيش وقناة السويس بالمنصورة يرافقه المهندس السيد دايرة، وكيل وزارة التموين، والمهندس أحمد رعب، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية.



وأعلن محافظ الدقهلية، تخفيض أسعار بيع الخضراوات والفاكهة بجميع المنافذ بنسبة 25% عن الأسعار الحالية، مؤكدًا إلغاء ترخيص أي منفذ بيع في حالة عدم الالتزام بالأسعار الجديدة المخفضة.





كما وافق محافظ الدقهلية، على إقامة منفذ جديد للخضراوات والفاكهة بجوار التعاون الزراعي بشارع الجيش أمام استاد المنصورة الرياضي لتيسير الطلب على السلع بأسعار مخفضة لصالح المواطنين.



وأكد محافظ الدقهلية، أنه يبذل قصارى جهده في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير احتياجات المواطنين وتلبية متطلباتهم وتيسير سبل الحصول على الخدمات.



