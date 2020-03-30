برامج جديدة وتعيينات.. تعرف على قرارات مجلس جامعة سوهاج اليوم

ترأس اليوم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، الجلسة رقم 154 لمجلس الجامعة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة الآليات بشأن خطة الجامعة لمجابهة انتشار فيروس كورونا، وطرق التوعية بمخاطره، وكذلك آخر المستجدات بما تم إنجازه في جانب التعليم عن بعد، وخطط الجامعة خلال المرحلة المقبلة بناء على عدد من السيناريوهات المتوقعة.





واستهل المجلس بشكره وتقديره للحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على قراراته الاستباقية منذ بداية تلك الأزمة، والتي ساهمت بشكل واسع من الحد من انتشار فيروس كورونا، مشيدا بالدور الهام والعظيم الذي تلعبه وزارة الصحة متمثلة في الأطباء خط الدفاع الأول، شاكرا بإسم كل أسرة أطباء مصر عامة وأطباء المستشفى الجامعي بشكل خاص.





كما وجه المجلس الشكر لأعضاء هيئة التدريس لاستجابتهم السريعة في تسجيل محاضراتهم الكترونيا، مهيبا بعمداء الكليات بضرورة المتابعة لاستكمال كافة المقررات الدراسية .





وأكد الدكتور أحمد عزيز علي توافر كميات كبيرة من الكمامات والمستلزمات الطبية الوقائية اللازمة لأعمال التطهير والتعقيم الدائمين، من ماسك طبي، جوانتي، نظارة طبية لحماية الوجه .





وأضاف رئيس الجامعة ان المجلس وافق على 4 برامج جديدة بكلية التربية بنظام الساعات المعتمدة، وهي برامج إعداد معلمي الرياضيات، والأحياء، والكيمياء، والفيزياء وتدريس ذلك باللغة الانجليزية، وكذلك الموافقة على برنامج إعداد معلم التربية الخاصة بنظام الساعات المعتمدة بكلية التربية .





واضاف عزيز ان المجلس شكل لجنة لإعداد مقترحات وخطط الجامعة حال العودة للدراسة بعد انتهاء تلك الأزمة .





ووافق المجلس على قبول 26 ألف طالب وطالبة بكليات الجامعة المختلفة خلال العام الدراسي القادم 2021/2022 .





كما وافق المجلس على تعيين عدد أستاذ مساعد بكلية الطب، وتعيين مدرس بكلية الآداب، وعدد مدرسين بكلية الطب، وآخر بكلية التكنولوجيا والتعليم .





كما وافق المجلس علي منح درجة الدكتوراه لعدد 8 بكليات التربية والعلوم والطب، وعدد 7 درجة الماجستير.