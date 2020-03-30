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أخبار البلد

انطلاقة قوية لمبادرة الريشة_في_مواجهة_كورونا .. قذيفة كل 3 ساعات

الإثنين 30/مارس/2020 - 05:04 م
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
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عبدالوكيل ابوالقاسم
قوبلت مبادرة «الريشة_في_مواجهة_كورنا»، التي أطلقتها "بوابة روزاليوسف"، بتفاعل كبير في الساعات الأولى من إطلاقها، حيث تلقت "البوابة" أعمالًا مهداة من عدد كبير من الرسامين من مصر وعدد من الدول العربية، إلى جانب أعمال مشاركة لعدد من شباب الموهوبين.

وحظيت المبادرة باهتمام إعلامي، حيث تناقل العديد من الصحف، الخبر، وبثته وكالة أنباء الشرق الأوسط، الوكالة الأعرق والأكبر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبدأت "بوابة روزاليوسف"، نشر الأعمال المشاركة في المبادرة، في الثالثة ظهر اليوم، ويتوالى النشر بواقع رسمة كل ٣ ساعات، تهدف إلى دعم جهود مصر، والدول العربية ومختلف دول العالم، في مجابهة الفيروس، الذي يجتاح العالم. 

وقال أيمن عبدالمجيد، رئيس تحرير "بوابة روزاليوسف"، مطلق المبادرة، قذائف الكاريكاتير، سلاح قوي في مواجهة، دفاعات الجهل والإهمال، وآلة بناء لحصون الوعي والتنوير.

وأضاف عبدالمجيد، الكاريكاتير والفن التشكيلي، لغة عابرة للقارات والثقافات، واللغات واللهجات والقوميات، ومن ثم هو السلاح الفعال، في معركة تواجهها الإنسانية جمعاء. 

وتدعو "بوابة روزاليوسف" في مبادرتها،  رسامي الكاريكاتير في مصر والعالم وشباب الموهوبين، لتوظيف مدفعية الريشة الثقيلة، في إنتاج كاريكاتير، يدعم جهود التوعية، ويحفز المواطنين على الالتزام بالإجراءات الصحية الاحترازية، ويظهر مكاسب الجائحة، التي وحدت الإنسانية في مواجهة عدو، قد يرحل، ويبعث بنسخ أخرى في الأيام المقبلة، لذا علينا أن نُشهر سيوفنا دائمًا، متسلحين بالوعي والثقة بالله والعلم، واليقظة الدائمة.

"بوابة روزاليوسف"، تواصل ترحيبها  بالأعمال المتضامنة مع الحملة على إيميل [email protected] - وعلى رقم الواتس: (01021996002)، (01099934770) - وعبر رسائل صفحة باسم: (بوابة روزاليوسف-الصفحة الرسمية) على الفيس بوك.

ويتم نشر رسومات الكاريكاتير، مع تعريف بالفنان، أو الشاب الموهوب، بشكل دوري على "بوابة روزاليوسف"، وصفحاتها بوسائل التواصل الاجتماعي، وعلى قناة (روزا TV).
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