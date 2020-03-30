دكتور يقوم بتدريب أبطال العالم على كورنيش النيل بعد غلق الصالات الرياضية .. لتقويم مناعتهم فى مواجهة كورونا

فى ظل الظروف العصيبة التى تجتاح البلاد ، وعدم ممارسة أى الرياضات وتوقف العالم عن الحركة بسبب فيروس كورونا ، قام أحد دكاترة الجامعة فلى التربية الرياضية بعمل مبادرة لتدريب الأطفال على كورنيش النيل وذلك بعدما أُغلقت كافة المراكز الرياضية ، حفاظًا منه على صحة الرياضين بمصر وعدم إصابتهم بالخمول ، وجاء ذلك مع الحفاظ على التعليمات العامة للأمن والسلامة .





قال دكتور / أحمد عادل أبوالفتح دكتوراه في التربية الرياضية - قسم علم النفس والاجتماع والتقويم الرياضي من كلية التربية الرياضية أن فكرة تدريب الأطفال هي بالنسبة له رسالة حياتية فإن هدفه في الحياة هو محاولة المشاركة في إعداد الموارد البشرية التي هي تمثل كنز الكرة الأرضية منذ بدء الخليقة.

ووضع بعض القيم للنشئ والتي هي من سبيلها دعم الفرد ومن ثم دعم المجتمع ومن ثم نهضة البلد التي نحيا فيها،وعلى سبيل المثال لا الحصر للقيم التي نركز عليها كالمسئولية و القيادة و التعاون و الصبر والمثابرة كالعمل الجماعى وغيرها من القيم التربوية.





أما عن عدد الأطفال التي تشاركه في هذه التجربة حوالي ١٠ أطفال ومعهم أولياء أمورهم ، وأضاف "أبو الفتوح" أن المكان الذى يتم التدريب فيه هو كورنيش النيل ، فى الساعات الباكرة من كل صباح ،ومع بداية فك الحظر فهم يقوموا بممارسة رياضة الجري على النيل ثم يقوموا ببعض التدريبات البسيطة والتي تدعم اللياقة البدنية، وذلك لما في هذا التوقيت من مميزات منها عدم وجود زحام منطقة مفتوحة نسبيا ، نقاء الهواء في هذا التوقيت الصباحي ، منطقة مناسبة حول النيل للعديد من التدريبات البدنية وذلك حفاظا على اللاعبين وصحتهم وعدم تعرضهم للإختلاط بأي فرد من الممكن أن يكون مريض.









أما عن أعمار الأطفال التى تدرب معه فقال "أبو الفتوح" " لم أختار سن معين للتدريب ولكنهم لاعبين فريقي وهم أبطال و لم أقصد في البداية هذا التجمع ولكنني بدأت بنفسي في البداية ولكن العديد من أولياء الأمور سعوا في المشاركة وذلك لما وجدوه من آثار سلبية من الجلوس بلا نشاط إيجابي في المنزل ،فحاولنا التدريب في المنازل كثيرا ولا نزال نتدرب في المنازل ولكن التمرين باكرا ليس له بديل".





وأكد "أبو الفتوح " أنهم يتبعون تعليمات الآمن والسلامة والإجراءات الإحتياطية والتوجهات الدولية للوقاية من الكورونا كعدم الإختلاط في التجمعات ، والتطهير الدائم لليدين بالغسيل بالصابون ثم وضع مطهر الكحول ، عدم التواجد في أماكن مغلقة ، شرب المشروبات الساخنة ، شرب الماء بإستمرار لمحاربة الفيروس في الحلق"، و التى نقوم بعملها كلها علاوة على أن ممارسة الرياضة تنشط الدورة الدموية وترفع مستوى المناعة في الجسم.





و هوية الأطفال الذى يتم تدريبهم من قَبل "أبو الفتوح" لاعبين كاراتية وهم من أبطال الجمهورية ومنهم من هو في منتخب مصر للكاراتية ، فاللاعبة ملك أحمد أبوالفتوح هي لاعبة منتخب مصر للناشئات وهي حاصلة على الميدالية الذهبية في بطولة العرب لكن جائت الكورونا لتوقف كل الأنشطة الرياضية الدولية ولكن في نفس الوقت أبطالنا الرياضيين توقفهم عن التدريب المفاجئ يعرض مصر للخطر لذلك يجب أن نحافظ عليهم تماما .