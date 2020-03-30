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ثقافة

اتحاد كتاب مصر يبدأ صرف الزيادة الجديدة للمعاشات بنسبة 25%

الإثنين 30/مارس/2020 - 04:53 م
اتحاد كتاب مصر
اتحاد كتاب مصر
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جمال الشرقاوي
أعلنت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الشاعر الدكتور علاء عبد الهادي، بدء صرف الزيادة الجديدة لمعاشات أعضاء النقابة بداية من شهر مارس الحالي، على أن تضم لمعاش شهرى أبريل ومايو المقبلين.

وأكدت النقابة في بيان لها، أنه "تقديرا لما تمر به البلاد من ظروف قاهرة وإدراكا للمسؤولية النقابية، اتخذ مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر عددا من التدابير والقرارات المالية لدعم أعضاء النقابة في مواجهة تداعيات الكارثة الإنسانية المتمثلة في جائحة (كورونا: كوفيد 19) وما فرضته من أعباء على الوطن والمواطنين، قررت النقابة صرف الزيادة المقررة على المعاشات بواقع ربع المعاش -25% منه- بدءًا من شهر مارس 2020".

وتابع البيان: "بناء على تقرير الخبير الإكتواري، مع ضمها مع معاش شهري أبريل ومايو، تيسيرًا لأصحاب المعاشات، ودعمًا للأعضاء في هذه الظروف التي تمر بها البلاد، على أن يتم اعتماد قرار المجلس في الجمعية العمومية العادية المقبلة".

يذكر أن النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، كانت قد أعلنت إرجاء عقد الجمعية العمومية العادية المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل بمقر الاتحاد بالزمالك، إلى 29 من شهر مايو المقبل، على أن تجرى الانتخابات يوم 5 من شهر يونيو المقبل، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة لاحتواء فيروس كورونا.

فيما كان من المقرر أن تجرى انتخابات التجديد النصفى لمجلس إدارة النقابة المقرر انعقادها وفق المادة "77" من اللائحة، وذلك في مقر النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر في الزمالك.
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