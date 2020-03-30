إحباط محاولة تهريب 1636 فرش حشيش من ميناء شرق بورسعيد داخل حاوية تفاح

تمكنت الإدارة العامة لجمارك شرق التفريعة ببورسعيد برئاسة محمد محمود حنفى مدير عام جمرك شرق بورسعيد بالتنسيق مع فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائى من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من مخدر الحشيش الممنوع حيازته او تصديره أو استيراده أو تداولة طبقا لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وبالمخالفة لقانوني الجمارك والاستيراد والتصدير.





بناء على إخبارية مقدمة من الإدارة المركزية بجمارك بورسعيد وفرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ببورسعيد وإدارة البحث الجنائى بالاشتباه فى وجود أصناف ممنوعة ضمن مشمول حاوية 40 قدم رقم TCLU1377682 قادمة من سوريا لميناء شرق بورسعيد بإسم شركة ا . ع . م ومشمولها مستنديا تفاح منشأ سوري.





وتم استصدار إذن النيابة وتشكيل لجنة جمركية من أيمن جودة مدير إدارة الحركة بالنيابة و عماد الدين محمد الزيني مدير الحركة و محمد الجمل مأمور تعريفة الساحة و محمد إبراهيم عثمان مدير إدارة المكافحة عمليات و سالم لافي رئيس قسم الأمن الجمركي الجمركي لمعاينة المشمول .





فتبين وجود 1636 قطعة ( فرش ) بها مادة بنية اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر بوزن قائم 360 كجم مخبأة داخل أكياس من لدائن باللاصق وملفوفة أسفل ثمار التفاح .