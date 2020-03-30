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محافظات

استكمالا لمبادرة "هنساعد بعض".. توفير نصف طن أسماك بحرية لمواطني سفاجا

الإثنين 30/مارس/2020 - 04:52 م
توفير نصف طن أسماك
توفير نصف طن أسماك بحرية لمواطني سفاجا
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إبراهيم جادالله

أكدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الإثنين، على استكمال "مبادرة هنساعد بعض" وتوفير سيارة سمك لبيعها بأسعار مخفضة للمواطنين بمدينة سفاجا في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

 

وأضافت "المغربي " أنه بالتنسيق مع إدارة التموين بسفاجا، تم توفير سيارة تحمل نصف طن من أسماك البحر الأحمر أنواع سمك حريد بسعر 25 جنيها وسمك بياض بسعر 30 جنيها وسمك شعور صغير بسعر 25 جنيها.

 

أوضحت " رئيس المدينة " أن توفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة أو طبيعية يأتي في إطار مبادرة "هنساعد بعض" للتقليل من الاحتكاك والزحام على المنتجات وبقاء المواطنين في منازلهم لفترات أطول دون الحاجة للخروج أو الانتقال لمسافات بعيدة.

 

وشددت على استمرار حملات الرقابة على الأسعار في ظل ما تشهده البلاد في هذه الظروف الاستثنائية تُحتم على الجميع التصدي بالقانون لأى مخالفات تجارية قد تُرتكب في حق المواطنين سواء كانت تلاعب في الأسعار أو غش في المنتجات أو حجب للسلع عن التداول وتخزينها بهدف تعطيش الأسواق.

استكمالا لمبادرة "هنساعد بعض".. توفير نصف طن أسماك بحرية لمواطني سفاجا
استكمالا لمبادرة "هنساعد بعض".. توفير نصف طن أسماك بحرية لمواطني سفاجا
استكمالا لمبادرة "هنساعد بعض".. توفير نصف طن أسماك بحرية لمواطني سفاجا
استكمالا لمبادرة "هنساعد بعض".. توفير نصف طن أسماك بحرية لمواطني سفاجا
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