في 20 معلومة.. دليل كامل يشرح تفاصيل المشروعات البحثية لطلاب المدارس

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ستعلن كل ما يخص تفاصيل المشروعات البحثية المطلوبة لتقييم طلاب المدارس هذا العام للأعمار المختلفة، وكيفية تقديمها والتعامل معها يوم الخميس القادم الموافق 2 أبريل.





وقال وزير التربية والتعليم، "نحن الآن نعمل على إعداد وتجهيز المشروعات البحثية التي سيتم تكليف الطلاب بها في الصفوف من 3 ابتدائي حتى 3 إعدادي".





وفيما يلي ينشر "صدى البلد"، معلومات جديدة عن المشروعات البحثية:





- الوزارة ستشرح للطلاب شكل كتابة البحث وعنوانه وتفاصيل عن كيفية تلخيصه والاستنتاجات والمراجع المستخدمة يوم الخميس القادم.





- هذه المشروعات البحثية ستعلم الطلاب مهارات العمل الجماعي والتأمل وحل المشكلات والبحث عن المعلومة.





- سيتاح أن يشترك مجموعة من الطلاب لا تزيد على 5 طلاب في إعداد البحث، وأكد الوزير أن هذا يعد جزءا من التعلم وتبادل الآراء.





- إذا لم يتمكن أي طالب في مصر من إعداد مشروعه البحثي بسبب عدم وجود خدمة الإنترنت لديه، سوف تتيح له الوزارة إمكانية عمل المشروعات البحثية المطلوبة بشكل ورقي.





- في حالة عمل المشروع البحثي بشكل ورقي سيكون على الطالب أن يقوم بتسليم مشروعاته البحثية يدويا في مدرسته.





- بمجرد تسليم المشروع البحثي الورقي في المدرسة، سيقوم مسئول التطوير التكنولوجي في المدرسة، برفعه على منصة ادمودو الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية والتعليم.





- في حالة عدم قيام الطالب بتقديم البحث لا بالطريقة الإلكترونية عبر الإنترنت ولا بالطريقة الورقية عن طريق المدرسة بأي حجج واهية، سيكون هذا الطالب مضطرًا لدخول امتحان "دور ثاني" قبل بدء العام الدراسي الجديد، ولن ينتقل للصف الأعلى إلا بعد النجاح فيه.



