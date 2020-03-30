في 20 معلومة.. دليل كامل يشرح تفاصيل المشروعات البحثية لطلاب المدارس

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ستعلن كل ما يخص تفاصيل المشروعات البحثية المطلوبة لتقييم طلاب المدارس هذا العام للأعمار المختلفة، وكيفية تقديمها والتعامل معها يوم الخميس القادم الموافق 2 أبريل.
وقال وزير التربية والتعليم، "نحن الآن نعمل على إعداد وتجهيز المشروعات البحثية التي سيتم تكليف الطلاب بها في الصفوف من 3 ابتدائي حتى 3 إعدادي".
وفيما يلي ينشر "صدى البلد"، معلومات جديدة عن المشروعات البحثية:
- الوزارة ستشرح للطلاب شكل كتابة البحث وعنوانه وتفاصيل عن كيفية تلخيصه والاستنتاجات والمراجع المستخدمة يوم الخميس القادم.
- هذه المشروعات البحثية ستعلم الطلاب مهارات العمل الجماعي والتأمل وحل المشكلات والبحث عن المعلومة.
- سيتاح أن يشترك مجموعة من الطلاب لا تزيد على 5 طلاب في إعداد البحث، وأكد الوزير أن هذا يعد جزءا من التعلم وتبادل الآراء.
- إذا لم يتمكن أي طالب في مصر من إعداد مشروعه البحثي بسبب عدم وجود خدمة الإنترنت لديه، سوف تتيح له الوزارة إمكانية عمل المشروعات البحثية المطلوبة بشكل ورقي.
- في حالة عمل المشروع البحثي بشكل ورقي سيكون على الطالب أن يقوم بتسليم مشروعاته البحثية يدويا في مدرسته.
- بمجرد تسليم المشروع البحثي الورقي في المدرسة، سيقوم مسئول التطوير التكنولوجي في المدرسة، برفعه على منصة ادمودو الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية والتعليم.
- في حالة عدم قيام الطالب بتقديم البحث لا بالطريقة الإلكترونية عبر الإنترنت ولا بالطريقة الورقية عن طريق المدرسة بأي حجج واهية، سيكون هذا الطالب مضطرًا لدخول امتحان "دور ثاني" قبل بدء العام الدراسي الجديد، ولن ينتقل للصف الأعلى إلا بعد النجاح فيه.
- أعمال تصحيح المشروعات البحثية سيكون مسئولا عنه المعلمون.
- كل جزء من محتوى أو هيكل المشروع البحثي سيكون عليه درجات.
- سيتم منح درجات على (طريقة العرض – دقة المعلومة – التعمق في الشرح – كتابة المراجع )
- درجات المشروعات البحثية ستضاف للمجموع الذي حصل عليه الطالب في الفصل الدراسي الأول
- البحث الذي سيتم طلبه من الطالب سيكون عبارة عن شيء أسهل كثيرًا من الامتحان التقليدي.
- البحث سيكون عبارة عن سؤال يتم طرحه على الطالب، وسيقتضي هذا السؤال أن يقوم الطالب بقليل من البحث في المكتبة الرقمية الجديدة التي تم اعدادها لطلاب المدارس لكي تساعدهم على التعلم عن بعد تعليما حقيقيا.
- البحث سيكون بكل الصور ألطف كثيرًا من الامتحانات التقليدية التي تقوم على الحفظ والتلقين .
- أي معلم بوزارة التربية والتعليم سيقوم بالمتاجرة في عمليات بيع المشروعات البحثية الخاصة بتقييم طلاب المدارس هذا العام سيتم فصله من مهنة التدريس مباشرة.
- لو تم ضبط أي أبحاث متطابقة بين الطلاب، ستتم محاسبة أصحاب الأبحاث المتطابقة فورا وسيطبق عليهم قانون الغش
- طبيعة وضوابط إعداد المشروعات البحثية سوف تختلف من صف دراسي لآخر، كما أنها تختلف بين التعليم العام والتعليم الفني.
- سيقوم مديرو عموم تنمية المواد الدراسية الأساسية بوضع معايير لإعداد المشروعات البحثية لكل مادة دراسية مرتبطة بمنهج الفصل الدراسي الثاني الذي تم تدريسه حتى 15 مارس ، وذلك بجميع الصفوف.
- وسيقوم موجه أول المادة بتصميم تلك المشاريع ورفعها على المنصة الإلكترونية لإدارته التعليمية.
- سيتولى موجهو أوائل المواد الدراسية بكل إدارة تعليمية رفع قائمة المشاريع البحثية على المنصة الإلكترونية، وعلى الطلاب تنفيذها وإرسالها عبر المنصة الإلكترونية المشترك بها الطالب.
- الهدف من تولي الموجهين بالإدارات التعليمية مسئولية موضوعات البحث فى كل مدرسة، هو منع غش الأبحاث والوقوف فى وجه تجار الأزمة من سناتر الدروس الخصوصية، وعدم بيعها للطلاب.