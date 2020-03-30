الغرفة التجارية ببورسعيد: الخضراوات والفاكهة متوفرة في الأسواق

طمأن محمد رحيم عضو مجلس الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد أهالي المحافظة قائلا " اطمأنوا جميع السلع متاحة ومتوفرة ولا داعي للتكالب على السلع والتزاحم الذي أراه في أسواق المحافظة في تلك الأيام ".





وأكد " رحيم" في تصريح خاص لصدى البلد أن مجلس الغرفة التجارية ببورسعيد قد اجتمع يوم 17 مارس الماضي مع رؤساء كل الشعب التجارية والصيادلة وغيرها ، وتم التأكيد والتنسيق لتوفير كافة أنواع السلع التجارية بجميع أرجاء المحافظة".





واستكمل " سوق الخضراوات والفاكهة خلال أيام الحظر هذه يوجد به كل الأشكال والأنواع ومتوفرة بشكل أكبر حتى من فترة ما قبل حظر التجول ، مؤكدا أنه يتاح لأي مواطن الذهاب قبل إعلان وقت الحظر ليلا لشراء ما يحتاجه دون الحاجة للازدحام وشراء ما يفوق احتياجاته كما يحدث "

وتابع عضو الغرفة التجارية ببورسعيد " الحكومة قد قامت باستثناء سيارات نقل السلع الغذائية من حظر التجوال، وأيضا مجلس الوزراء أعلن أنه سيتم الإفراج علي كافة السلع الغذائية في الموانئ ، مشيرا إلى أن كل الإجراءات السالف ذكرها من الدولة للمساهمة في توفير كل السلع الغذائية باختلاف أنواعها لكل مواطن مصري".





واستنكر عضو الغرفة التجارية ببورسعيد الازدحام في شراء السلع الغذائية قائلا" الدولة قامت بدورها في حمايتنا وتوفير كل شء، ولكننا نحن من نضر بأنفسنا و نعرض حياتنا للخطر بالتجمعات التي قد تؤدي لا قدر الله لنقل العدوى بفيروس كورونا بين المواطنين" .



