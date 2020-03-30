السعودية تقدم خدمة جديدة لمواطنيها في نجران بسبب منع التجول

أطلق الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، من مكتبه بديوان الإمارة اليوم، خدمة طلب المياه أثناء فترة منع التجول، بسعر موحّد عبر تطبيق الهواتف الذكية (واتساب)، حيث تمكّن المواطنين في المنطقة من التواصل مع مركز خدمات العملاء بإدارة المياه، وطلب الخدمة مع إرسال موقع المستفيد بالتراسل عبر التطبيق.









وأكد أمير منطقة نجران لدى إطلاقه الخدمة، بحضور مدير عام خدمات المياه بالمنطقة، المهندس محمد حسين آل دويس، أهميتها في سد باب المغالاة، وتقديم الخدمات بسعر ثابت يبلغ 60 ريالًا فقط، مع موثوقيتها أمنيًّا في سهولة تقديمها أثناء ساعات منع التجول، فضلا عن التيسير على المواطن الكريم في تقديم الخدمات له دون عناء أو مشقة.









وكتب في رسالته لمركز عمليات الشركة بالمنطقة "بسم الله.. وعلى بركة الله.. أخوكم جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد".









وعلى الصعيد ذاته، ثمّن عبر الاتصال المرئي مع الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للمياه، المهندس محمد بن أحمد موكلي، الجهود التي تبذلها الشركة لضمان استمرار إمدادات المياه للمنطقة دون تأثر بالظروف والتبعات التي خلفها فيروس كورونا الجديد (كوفيد19)،تمشيًّا بالتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين و ولي عهده الأمين التي تشدد على صون أسباب العيش الكريم للمواطن والمقيم.









وأعرب المهندس موكلي عن شكره لأمير المنطقة على رعايته ومباركته إطلاق هذه الخدمة، مطمئنًا بتأمين حاجة المنطقة من المياه بشكل انسيابي يفوق المعدلات الطبيعية للاحتياج، ومؤكدًا مواصلة الشركة للعمل في تطوير خدماتها وبذل قصارى الجهود في سبيل راحة المواطن.







