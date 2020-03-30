الكويت تسجل ارتفاعا جديدا في أعداد إصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة في الكويت ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .









وسجلت وزارة الصحة في الكويت 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.









وارتفع بذلك، إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الكويت إلى 266 حالة.









وأوضحت الوزارة أن الإصابات الـ11 الجديدة تتضمن حالتين مرتبطتين بالسفر، وهما مواطنة كويتية سافرت لبريطانيا ومواطنة سعودية، بالإضافة إلى 8 حالات مخالطة وهي: كويتية مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر لفرنسا، و7 هنود مخالطين لحالة سابقة، إضافة إلى حالة لمقيم هندي في التقصي الوبائي.









فيما أعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، اليوم الاثنين، شفاء خمس حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 72 حالة.



