حاولت تفادي السيارات فدهستها .. سائق تريلا حادث الصف الإقليمي يروي ملابسات الحادث









وأضاف السائق في تحقيقات نيابة الصف برئاسة المستشار محمد صلاح رئيس نيابة الصف أنه يوم الحادث فوجئ بتوقف صف طويل وعدد كبير من السيارات، فحاول تفاديها، إلا أن عجلة القيادة اختلت بيده، ولم يتمكن من السيطرة على السيارة لثقلها فارتطم بالسيارات المتوقفة بكمين الحظر.





وأمرت نيابة الصف بحبس المتهم ٤ أيام علي ذمة التحقيقات ووجهت النيابة باشراف المستشار يحي الزارع المحامي العام الاول لنيابات جنوب الجيزة الكلية للمتهم اتهامات القتل الخطأ لـ17 شخصًا، والإصابة الخطأ لـ14 آخرين، وإتلاف ممتلكات الغير وهي عبارة عن ١٤ سيارة دهسها بالكامل.





وألقت أمس الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على السائق بعد هروب دام لأربعة أيام، وتبين أنه يدعى "مسعد. ع. أ "، ويبلغ من العمر 48 عامًا مقيم بقرية ميت غمر بمحافظة الدقهلية.





وكشفت التحقيقات أن الكمين كان متوقفا به ١٤ سيارة ضمت ٨ سيارات ملاكي و٦ أجرة وميكروباص، كان ضباط الكمين يفحصون خطوط سيرهم، وأسباب تواجدهم في الشارع وقت سريان حظر التجول.





وشكلت النيابة لجنة من مهندسي المرور لفحص السيارة المتسببة في الحادث، والتأكد من وجود عطل بها من عدمه، وفحص السيارات المتضررة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة كاملة.



