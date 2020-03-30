AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حاولت تفادي السيارات فدهستها .. سائق تريلا حادث الصف الإقليمي يروي ملابسات الحادث

الإثنين 30/مارس/2020 - 05:40 م
حادث الصف
حادث الصف
Advertisements
ندى حمودة- أحمد مهدي
قال سائق السيارة التريلا المتهم بالتسبب في مصرع وإصابة 31 شخصًا، في حادث تصادم على الطريق الدائري الإقليمي بمنطقة الصف خلال فترة حظر التجوال في التحقيقات إنه اعتاد السير في ذلك الطريق وكان دائما فارغا. 


وأضاف السائق في تحقيقات نيابة الصف برئاسة المستشار محمد صلاح رئيس نيابة الصف أنه يوم الحادث فوجئ بتوقف صف طويل وعدد كبير من السيارات، فحاول تفاديها، إلا أن عجلة القيادة اختلت بيده، ولم يتمكن من السيطرة على السيارة لثقلها فارتطم بالسيارات المتوقفة بكمين الحظر. 

وأمرت نيابة الصف بحبس المتهم ٤ أيام علي ذمة التحقيقات ووجهت النيابة باشراف المستشار يحي الزارع المحامي العام الاول لنيابات جنوب الجيزة الكلية للمتهم اتهامات القتل الخطأ لـ17 شخصًا، والإصابة الخطأ لـ14 آخرين، وإتلاف ممتلكات الغير وهي عبارة عن ١٤ سيارة دهسها بالكامل. 

وألقت أمس الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على السائق بعد هروب دام لأربعة أيام، وتبين أنه يدعى "مسعد. ع. أ "، ويبلغ من العمر 48 عامًا مقيم بقرية ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وكشفت التحقيقات أن الكمين كان متوقفا به ١٤ سيارة ضمت ٨ سيارات ملاكي و٦ أجرة وميكروباص، كان ضباط الكمين يفحصون خطوط سيرهم، وأسباب تواجدهم في الشارع وقت سريان حظر التجول.

وشكلت النيابة لجنة من مهندسي المرور لفحص السيارة المتسببة في الحادث، والتأكد من وجود عطل بها من عدمه، وفحص السيارات المتضررة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة كاملة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قص حديد السيارات بالصواريخ.. قيادات أمن الجيزة تشرف على رفع وحصر ضحايا حادث الدائري الإقليمي الإقليمي

البحث عن السائق المتسبب في حادث الدائري الإقليمي في الجيزة

بالأسماء ضحايا الدائري الإقليمي.. 4 من قرية واحدة بالعياط دهستهم تريلا فى كمين الحظر

السائق هارب.. تحقيقات النيابة في دهس 14 سيارة بالدائرى الإقليمي

ليلة دامية في الظلام والسكون التام .. تفاصيل 6 ساعات لحادث الدائرى الاقليمى بكمين الحظر في الجيزة..شاهد

أهلهم تعرفوا على أشلائهم.. قرار من النيابة بشأن جثامين ضحايا حادث دهس تريلا لسيارات كمين الحظر في الجيزة

ترشيحاتنا

أداء قوي للعملة المحلية.. توقعات بانخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

اخبار الفن.. أول ظهور لـ إيناس عز الدين بعد إصابتها بـ كورونا.. وفاة أول فنان عربي.. والموت يفجع هند عبد الحليم.. نقل فنان شهير إلى المستشفى في حالة حرجة

قوله يدّي فرصة لـ صالح جمعة.. أحمد شوبير يشوق الجمهور للقائه مع فايلر الليلة

السعودية تعلن عن 622 وظيفة شاغرة.. تعرف على الشروط

تركيا تخضع 39 منطقة للحجر الصحي بسبب كورونا

لقاء الخميسي تسب سيدة بسبب علا رشدي.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفة ترمس.. هاني الناظر: الغرغرة بالماء والملح لا تعالج كورونا

ما سر علاقة ممارسة الرياضة بتقوية المناعة

هناكل إيه النهاردة .. أجنحة دجاج بالصلصة والمكرونة وملوخية .. والحلو: كب كيك دوناتس