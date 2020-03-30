محافظ الغربية: إجراءات احترازية وتعقيم المدارس لمنع الزحام في أول أيام تسليم الشرائح

قام الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ،اليوم، بجولة في المدارس تفقد خلالها تسليم شرائح بيانات التابلت التعليمى للطلاب، حيث شدد على ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الوقائية فى مواجهة فيروس "كورونا " ومنع الزحام حرصا على سلامة الطلاب.





بدأ المحافظ جولته بزيارة لمدرسة الشهيد محمد ابراهيم الخولي الثانوية العسكرية "الأحمدية سابقا" غرب طنطا وبعدها توجه الى مدرسة قطور الثانوية، مؤكدا ان المحافظة استعدت لاستقبال الطلاب بتعقيم ال 10 مدارس التى تم تخصيصها كمقرات لتسليم شرائح التابلت للطلاب واتباع اجراءات وقائية دقيقة فى استقبالهم.





كما تم تعقيم 1209 مدرسة من خلال فرق التعقيم بالمحليات خلال شهر مارس الجارى فى اطار حزمة الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها المحافظة للحد من انتشار وباء كورونا .





وقام د.احمد عطا نائب المحافظ بجولة تفقد خلالها المدارس المخصصة لتسليم شرائح التابلت للطلاب، حيث تفقد مدرسة السادات الثانوية بنات بشرق طنطا ، ومدرسة الثانوية الصناعية العسكرية بالسنطة ، ومدرسة مختار كامل الثانوية بنات بزفتى ، مؤكدا علي توعية المواطنين بعدم التزاحم أو التكدس في ظل الإجراءات الحالية لمواجهة مخاطر وباء كورونا، مطالبا بوجود مسافة بين المواطنين والانتظار في أماكن جيدة التهوية.



