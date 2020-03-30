النمور الآسيوية.. "صناعة النواب" تكشف سبب انخفاض الدولار والبنزين خلال الفترة المقبلة

كشف فوزي فتي أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب سبب انخفاض سعر الدولار الأسبوع الماضي وكلمة السر في انخفاض سعر النفط عالميًا والدولار الفترة المقبلة.









وأكد "فتي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن أزمة فيروس كورونا كان لها تأثيرها الفعال في تراجع سعر النفط عالميًا، مشيرًا إلى أن لجنة السياسات النقدية تقوم بحساب معدل الـ 3 شهور لانخفاض النفط عالميًا او ارتفاعه وتقوم بوضع تسعيرة البنزين المناسبة في مصر.









وكشف أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان، السبب الرئيسي في تراجع سعر الدولار الفترة القادمة وخصوصًا بعد أزمة فيروس كورونا المستجد، هو ما تقوم به الصين من تحالف مع 5 دول آسيوية للتعامل بعملة واحدة وهي عملة الصين ويطلق على هذا التكتل "النمور الاسيوية".









وأكد النائب، أن هذا التكتل الاسيوي سوف يسبب انهيارا في سعر الدولار يتراوح بين 25 إلى 30%، وخصوصًا أن الصين تشكل 40% من الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري سوف يكون له شأن كبير بحكمة القيادة السياسية وبفضل هذه التكتل الذي سيعود بالنفع على المواطن والدولة.









وأشار النائب، إلى أنه بعد انتهاء أزمة كورونا سيكون هناك منافع كبيرة تصب في صالح المواطن المصري مثل انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية المستوردة من الخارج فضلا عن السلع والمنتجات وغيرها.







