النمور الآسيوية.. "صناعة النواب" تكشف سبب انخفاض الدولار والبنزين خلال الفترة المقبلة

كشف فوزي فتي أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب سبب انخفاض سعر الدولار الأسبوع الماضي وكلمة السر في انخفاض سعر النفط عالميًا والدولار الفترة المقبلة.
وأكد "فتي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن أزمة فيروس كورونا كان لها تأثيرها الفعال في تراجع سعر النفط عالميًا، مشيرًا إلى أن لجنة السياسات النقدية تقوم بحساب معدل الـ 3 شهور لانخفاض النفط عالميًا او ارتفاعه وتقوم بوضع تسعيرة البنزين المناسبة في مصر.
وكشف أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان، السبب الرئيسي في تراجع سعر الدولار الفترة القادمة وخصوصًا بعد أزمة فيروس كورونا المستجد، هو ما تقوم به الصين من تحالف مع 5 دول آسيوية للتعامل بعملة واحدة وهي عملة الصين ويطلق على هذا التكتل "النمور الاسيوية".
وأكد النائب، أن هذا التكتل الاسيوي سوف يسبب انهيارا في سعر الدولار يتراوح بين 25 إلى 30%، وخصوصًا أن الصين تشكل 40% من الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري سوف يكون له شأن كبير بحكمة القيادة السياسية وبفضل هذه التكتل الذي سيعود بالنفع على المواطن والدولة.
وأشار النائب، إلى أنه بعد انتهاء أزمة كورونا سيكون هناك منافع كبيرة تصب في صالح المواطن المصري مثل انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية المستوردة من الخارج فضلا عن السلع والمنتجات وغيرها.
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وأكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن أسعار الوقود والبنزين في مصر ستنخفض خلال الأسبوع المقبل.
وأوضح "عامر" في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي أحمد موسى، بقناة "صدى البلد" ، أن هذا الانخفاض يأتي ضمن التسعير ربع السنوي الذي سيتم تطبيقه أول إبريل 2020.
وأرجع عامر سبب انخفاض أسعار البنزين في مصر نظرًا لتراجع أسعار النفط عالميا، وأسعار الدولار محليا، وهما العاملان المهمان في تحديد سعر البنزين في مصر.
أما عن خزينة الدولة فأكد محافظ البنك المركزي أن انخفاض اسعار البنزين في مصر سيوفر نحو 5 مليارات دولار من فاتورة استيراد المنتجات البترولية عقب تراجع أسعار النفط بسبب فيروس كورونا المستجد.
وأكد أن الدولة كانت تخصص حوالي 11.8 مليار دولار في الموازنة لشراء منتجات بترولية لتلبية احتياجات السوق المحلية، إلا أنه في تقديره ستكون بعد تراجع الأسعار 7 مليارات دولار فقط.
يذكر أن أسعار النفط هوت بأكثر من 6% وهبط الخام الأمريكي دون الـ 20 دولارا .واتجهت أسعار النفط نحو الخسارة للأسبوع الخامس على التوالي مع طغيان تحطم الطلب الناتج عن فيروس كورونا على جهود التحفيز من صناع السياسات في أنحاء العالم. كما يجبر تهاوي النشاط الاقتصادي والطلب على الوقود جراء فيروس كورونا شركات النفط والطاقة على تقليص استثماراتها.
وكان خام برنت انخفض 2.03 دولار بما يعادل 6.7 بالمئة إلى 24.31 دولار للبرميل ونزل الخام الأمريكي 1.29 دولار أو 4.7 بالمئة ليسجل 21.31 دولار.
من جانبه أكد فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية إنه في ظل لزوم ثلاثة مليارات شخص منازلهم، فإن الطلب العالمي على النفط قد يهبط 20 بالمئة.