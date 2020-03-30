بسبب تداعيات كورونا .. محافظ الغربية يباشر الإجراءات الوقائية أثناء توزيع التابلت بمدارس قطور

زار الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم، مركز ومدينة قطور، لمتابعة إجراءات تطبيق قرارات مجلس الوزراء واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لعدم انتشار وباء فيروس كورونا المستجد تفقد الأماكن التي يتردد عليها المواطنين "الصراف الالي - مكاتب البريد - السنترال - مدرسه قطور الثانويه المشتركه - السويقة".





كما وجه المحافظ كلمة عبر مكبر الصوت لتوعية المواطنين بعدم التزاحم او التكدس أمام الخدمه خاصة في ظل الاجراءات الحاليه لمواجهة مخاطر وباء فيروس كورونا المستجد وطالب وجود مسافه بين المواطنين والانتظار في أماكن جيدة التهوية.





وزار المحافظ مدرسة قطور الثانوية المشتركة وتوزيع شرائح التابلت علي الطلاب ، وكذا فض الأسواق الاسبوعية بمركز قطور كإجراء اخترازى بقرى " سملا - خباطه - محلة مسير - ابشواى الملق ".



