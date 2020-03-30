السلطات السعودية تطيح بتشكيل عصابي مكون من 7 وافدين ..تفاصيل

صرح المتحدث الإعلامى لشرطة منطقة الرياض، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم غسل الأموال والكسب المالى غير المشروع أسفرت عن الإطاحة بأفراد تشكيل عصابي مكون من سبعة وافدين.









وأضاف بيان رسمي لشرطة الرياض عبر الموقع الرسمى على "تويتر"، بأن تم ضبط العناصر المتورطة بعد توفر الدلائل على تورطهم بجمع أموال مجهولة المصدر وإخفائها والتعامل بها وتحويلها خارجيا ومحليا - تتراوح أعمارهم بين العقدين الثانى والرابع).





وضبطت شرطة الرياض داخل مسكنهم سندات قبض وأوامر صرف وأختام تعود لمؤسسات تجارية بتواقيع معتمدة ودفاتر وشيكات موقعة على بياض ومبالغ مالية جاوزن واحد وخمسين ألف ريال، ومجموعة من بطاقات الصراف الآلى ومستندات هوية زائر وأجهزة كمبيوتر لوحية ومحمولة وكاميرات وذاكرات تخزين رقمية، وإيصالات لحوالات بنكية.







