AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هما دول ولاد مصر.. مبادرة جديدة من الرهبنة الفرنسيسكانية لمواجهة كورونا

الإثنين 30/مارس/2020 - 06:59 م
مبادرة الرهبنة الفرنسيسكانية
مبادرة "الرهبنة الفرنسيسكانية" لمواجهة كورونا
Advertisements
ريهام فيكتور
قال الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكى المصرى للسينما، إنه على الرغم من الظروف التي يمر بها العالم؛ فإن كل شيء فيه جانب من الخير، مؤكدًا أن التكنولوجيا فرقت الأسرة عن بعضها البعض، ولم يعُد هناك ما يسمى بالترابط الأسري، ولكن هذا الفيروس أعاد الترابط مرة أخرى.

وأضاف الأب بطرس دانيال، في مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على فضائية "دى إم سى"، أن فيروس كورونا اجتاح العالم كله دون تفرقة بين غنى وفقير أو أى دين ومعتقد.

وأشار رئيس المركز الكاثولكى المصرى للسينما، إلى أن هذا المرض أظهر جوانب إيجابية وجوانب سلبية بين الناس وبعضها البعض وبين الدول الكبرى وبعضها.

وأوضح رئيس المركز الكاثوليكى المصرى للسينما، أن هذا الوباء أظهر مدى أهمية الدور الإنساني ومن هذا المنطلق جاءت المبادرة "الإيمانية الإنسانية" من الرهبنة الفرنسيسكانية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكد أن هذه المبادرة تساعد مصر فى فتح مستشفيات ومدارس الرهبان الفرنسيسكان لمحاولة إسعاف شعب مصر، لافتا إلى أنه لابد من وجود دور للرهبنة وسط كل هذه التحديات التى تمر بها البلاد ولابد من عمل خطوة من أجل خدمة مصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بطرس دانيال يروي موقفا يجسد الوحدة الوطنية أثناء تأدية الخدمة العسكرية

الأب بطرس دانيال: أحب الرسم والرياضة والموسيقى.. فيديو

الأب بطرس دانيال يكشف رسالة بابا الفاتيكان إلى المصريين.. فيديو

بعد تكريمها بالمركز الكاثيوليكي للسينما.. مي عمر توجه رسالة لـ الأب بطرس دانيال

عرض فيلم الممر لـ أحمد عز في مهرجان المركز الكاثوليكي.. الأربعاء المقبل

آية عبدالله تحيي ختام مهرجان المركز الكاثوليكي

ترشيحاتنا

حاولت تفادي السيارات فدهستها .. سائق تريلا حادث الصف الإقليمي يروي ملابسات الحادث

السعودية: عزل 6 مناطق في مكة ومنع التجول والدخول والخروج بسبب كورونا

بعد أيام من خطوبتها.. الموت يفجع الفنانة هند عبد الحليم

العزل المنزلي يوفر لمتحف روسي مليون زائر رغم أنف الكورونا

الوحش الإسباني بديلا لـ محمد صلاح في ليفربول

بفرمان من كارتيرون.. لاعبو الزمالك يؤدون التدريبات فى النادي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للكلى والمناعة .. فوائد تناول كوب عصير برتقال يوميا

العزل المنزلي يوفر لمتحف روسي مليون زائر رغم أنف الكورونا

وصفة ترمس.. هاني الناظر: الغرغرة بالماء والملح لا تعالج كورونا