هما دول ولاد مصر.. مبادرة جديدة من الرهبنة الفرنسيسكانية لمواجهة كورونا

قال الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكى المصرى للسينما، إنه على الرغم من الظروف التي يمر بها العالم؛ فإن كل شيء فيه جانب من الخير، مؤكدًا أن التكنولوجيا فرقت الأسرة عن بعضها البعض، ولم يعُد هناك ما يسمى بالترابط الأسري، ولكن هذا الفيروس أعاد الترابط مرة أخرى.





وأضاف الأب بطرس دانيال، في مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على فضائية "دى إم سى"، أن فيروس كورونا اجتاح العالم كله دون تفرقة بين غنى وفقير أو أى دين ومعتقد.





وأشار رئيس المركز الكاثولكى المصرى للسينما، إلى أن هذا المرض أ ظهر جوانب إيجابية وجوانب سلبية بين الناس وبعضها البعض وبين الدول الكبرى وبعضها.





وأوضح رئيس المركز الكاثوليكى المصرى للسينما، أن هذا الوباء أظهر مدى أهمية الدور الإنساني ومن هذا المنطلق جاءت المبادرة "الإيمانية الإنسانية" من الرهبنة الفرنسيسكانية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.



