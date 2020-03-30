لمدة 3 أشهر.. تحرك جديد من النواب لإعفاء الشرائح منخفضة الاستهلاك من رسوم الكهرباء والغاز

طالبت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بإعفاء الشرائح منخفضة الاستهلاك من رسوم الكهرباء والمياه والغاز لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء أزمة وباء كورونا والمساهمة في تقليل التبعات السلبية على المواطن خاصة محدود الدخل.





وأوضحت "فهيم"، في بيان، أن الحكومة أصدرت عددا من القرارات وقدمت تسهيلات للمصدرين والمصنعين وعملت على تقليل الآثار السلبية للأزمة في عدد من القطاعات، ويظل المواطن البسيط بعيد عن هذه التسهيلات، الأمر الذي يتطلب إصدار قرار بإعفاء المواطن من فواتير الكهرباء والمياه والغاز.



