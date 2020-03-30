إخلاء سبيل 63 شخصا خرقوا حظر التجوال في القليوبية

قررت نيابة طوخ اليوم إخلاء سبيل 63 شخصا خرقوا قرار حظر التجوال أمس في مدينة طوخ.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد ضبطت 63 شخصا خرقوا قرار حظر التجوال بمدينة طوخ وتم ضبطهم وعرضهم على النيابة العامة بطوخ التى قررت إخلاء سبيلهم.





وكانت مديرية أمن القليوبية قد أعلنت أن المواطنين بشتي قرى ومدن القليوبية ملتزمون تماما بإجراءات حظر التجوال في إطار الإجراءات الاحترازية وقرارات مجلس الوزاراء لمنع تفشي فيروس كورونا.





واشارات المديرية إلى أن كافة حالات خرق الحظر التي تم ضبطها فردية ولم تتعدى 120 حالة على مستوي المحافظة تم عرضها علي النيابة التي قررت إخلاء سبيل 20 حالة منها في بنها وهو الأمر الذي يكشف عن وجود وعي كامل من المواطنين والتزامهم بالتعليمات.

وأكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أنه من الملاحظ وجود التزام تام بقرارات الحظر في كافة مدن وقرى المحافظة، مشيرا إلى أنه تم التنسيق الكامل مع مديرية أمن القليوبية لتطبيق القرار الحظر بحزم مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال والمقاهي بشكل دورى في الأوقات المحددة، وتوقيع العقوبة على المخالفين

وناشد محافظ القليوبية أبناء المحافظة الالتزام بالقرار حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون من فرض الغرامة الفورية أو التعرض لعقوبة السجن التي نص عليها القرار موضحا أن القيادة السياسية ما فرضت هذا القرار إلا لحماية المواطنين وكإجراء احترازي للحفاظ على حياتهم وحياة ذويهم.