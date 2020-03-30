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محافظات

خطة جامعة المنصورة لتدريب الفريق الصحي بالمستشفيات لمواجهة كورونا

الإثنين 30/مارس/2020 - 06:17 م
تدريب الأطقم الطبية
تدريب الأطقم الطبية بجامعة المنصورة
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همت الحسينى
بدأت اليوم الاثنين كلية التمريض بجامعة المنصورة تدريب أول مجموعة من هيئة التمريض بمستشفى الجامعة تمهيدا لتنفيذ خطة استراتيجية تدريبية مكثفة للمواجهة والتغلب على وباء فيروس كرونا بحيث تشمل جميع أعضاء هيئة التمريض بمستشفيات جامعة المنصورة ومراكزها الطبية، وذلك طبقا لخطة التدريب الموضوعة من مجموعة متخصصة من كلية التمريض تحت رئاسة الدكتورة أمينة النمر عميد الكلية.

يأتي ذلك ضمن الخطة الموضوعة تحت إشراف الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة والدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور الشعراوي كمال مدير عام مستشفيات الجامعة و  الدكتور محمد الغندور  مدير العيادات الخارجية.

وبدأ تدريب مكثف لعدد ٢٠ ممرضه و أخصائية تمريض على إجراءات منع العدوى وحماية النفس والغير داخل أقسام المستشفى المختلف، إجراءات ومعايير استخدام الأدوات الواقية لتطبيق سياسة الاستخدام الأمثل وذلك نظرا للحاجة الماسة إلى أدوات وإمكانات التطهير والتعقيم وبروتوكولات ومعايير التعامل ورعاية الحالات المشكوك فيها وإجراءات الوقاية العامة من الفيروسات بالإضافة إلى إجراءات التعامل مع المونيتور و أجهزة التنفس الصناعي.

وقام بالتدريب في اليوم الأول الدكتورة هناء حسين، الدكتور مصطفى الزناتي ، الدكتور محمد هشام، الدكتورة سارة من مركز الأورام، و اختتم فعاليات اليوم الدكتورة امينة النمر بإبراز أهمية دور هيئة التمريض فى الوقاية من الفيروس و الحد من الانتشار واتباع ارشادات منظمة الصحة العالمية و وزارة الصحة في تقديم الرعاية التمريضية بجوده و كفاءه وكذلك تقديم التوعية الصحية  للمحيطين و المجتمع ككل في الشارع و وسائل المواصلات لأن فى كل يوم إرشادات جديده لأننا نواجه فيروس غامض و كل يوم هناك معلومات و إرشادات جديدة.

ومن المقرر تنفيذ باقي خطة التدريب لكامل أعضاء هيئة التمريض الموضوعة بشكل يومي وحتى استكمال جميع الهيئة بواسطة الدكتور أحمد صلاح، الدكتورة دعاء وادى، الدكتورة والدكتورة داد صابر، الدكتورة سالى محمد ، الدكتور أحمد هاشم، الدكتورة رشا حسن، الدكتورة زينب مصطفى و غيرهم من أعضاء هيئة التدريس.
خطة جامعة المنصورة لتدريب الفريق الصحي بالمستشفيات لمواجهة كورونا
خطة جامعة المنصورة لتدريب الفريق الصحي بالمستشفيات لمواجهة كورونا
خطة جامعة المنصورة لتدريب الفريق الصحي بالمستشفيات لمواجهة كورونا
خطة جامعة المنصورة لتدريب الفريق الصحي بالمستشفيات لمواجهة كورونا
خطة جامعة المنصورة لتدريب الفريق الصحي بالمستشفيات لمواجهة كورونا
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