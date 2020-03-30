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اقتصاد

التخطيط: استراتيجية لرسم سياسات الأجور في مصر

الإثنين 30/مارس/2020 - 06:12 م
هالة السعيد
هالة السعيد
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آية الجارحي

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، عن وضع استراتيجية  لرسم السياسات القومية للأجور ووضع برامج قومية شاملة لها، بالتزامن مع اجراءات الحكومة بانتظام سير العمل بالدولة وخاصًة فى قطاعات المقاولات والصناعة، رغم الأزمة العالمية الحالية والمتمثلة في انتشار فيروس كورونا المستجد عالميا.

 أكدت " السعيد" علي هامش اجتماع اليوم مع الوزارات والجهات المعنية الممثلة في المجلس القومي للأجور، أن نجاح مصر فى برنامجها للإصلاح الاقتصادى هو ما يجعلها تواجه تداعيات انتشار فيروس كورونا حاليًا بنجاح بشهادة المؤسسات والمنظمات الدولية.

قالت " السعيد" إنه يتم العمل بالتعاون مع المجلس القومى للأجور وبالتنسيق مع كل جهات الدولة من مجتمع مدنى وقطاع خاص فى إطار المسئولية المجتمعية لضمان تكاتف الجميع فى مواجهة تلك الأزمة.

اوضحت أن اختصاصات المجلس بوضع السياسات الخاصة بالإنفاق وأنماط الاستهلاك والحدود الدنيا والقصوى للأجور للاستدلال على مستويات وطرق الإنفاق المعيشي للأسر المصرية وتقديم المقترحات فى هذا الشأن.

وذكرت أن المجلس يضم في عضويته أعضاء بحكم وظائفهم، وتخصصاتهم، وأعضاء من الخبراء المتخصصين في سوق العمل والبطالة والتشغيل والأجور، موضحة أنه يتوافر لدى الوزارة قواعد بيانات متعددة من شأنها مساعدة صانع القرار في رسم السياسات وفقًا للمتغيرات الحالية التى تمر بها البلاد.

 

 

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