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محافظات

سر العمارة رقم 5 المعزولة في بورسعيد بسبب كورونا

الإثنين 30/مارس/2020 - 07:37 م
الحجر الصحي في بورسعيد
الحجر الصحي في بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
بدأت الأجهزة المعنية بحي الضواحي برئاسة اللواء أحمد قاسم رئيس الحي تنفيذ عدد من قرارات العزل الكامل لعدد من العمارات السكنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية كاجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيرس كورونا المستجد .

وبدأت الأجهزة المعنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية التنفيذ بوضع العقار رقم 5 " بعمائر الوفاء" بمنطقة شباب الخريجين تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوم وفي ضوء الإجراءات الإحترازية التي تتبعها الدولة لمواجهه الفيرس.

وشدد الحي علي مواطنين العقار السالف ذكره بأنه ممنوع منعا باتا الإختلاط سواء بين الجيران أو أي مواطن في  العقار ، وعدم الخروج نهائيا من العقار إلا بعد إنتهاء فترة الحجر الصحي.

وأوضح القرار الصادر بشأن العقار السالف ذكره بأنه في حالة احتياج أي أسرة من العقار طلبات أو سلع غذائية او شئ منن  خارج العقار ، عليهم الإتصال بأرقام غرفة العملية بحي الضواحي وهي 0663220279 ، أو الإتصال مباشرة برقم اللواء أحمد قاسم رئيس حي الضواحي وهو 010203070081 ، أو رقم سكرتير حي الضواحي 01092727400 

وأهابت الأجهزة المعنية بالمحافظة   بالمواطنين بالعقار السالف ذكره بالالتزام بالمنازل وعدم الاختلاط بسكان المناطق المعزولة ، مشيرة بأن هناك عقارات أخري سوف يتم تطبيق الحجر الصحي عليها بحي الضواحي أيضا لمدة 14 يوم في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمواجهه فيروس كورونا.
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