سر العمارة رقم 5 المعزولة في بورسعيد بسبب كورونا

بدأت الأجهزة المعنية بحي الضواحي برئاسة اللواء أحمد قاسم رئيس الحي تنفيذ عدد من قرارات العزل الكامل لعدد من العمارات السكنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية كاجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيرس كورونا المستجد .





وبدأت الأجهزة المعنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية التنفيذ بوضع العقار رقم 5 " بعمائر الوفاء" بمنطقة شباب الخريجين تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوم وفي ضوء الإجراءات الإحترازية التي تتبعها الدولة لمواجهه الفيرس.





وشدد الحي علي مواطنين العقار السالف ذكره بأنه ممنوع منعا باتا الإختلاط سواء بين الجيران أو أي مواطن في العقار ، وعدم الخروج نهائيا من العقار إلا بعد إنتهاء فترة الحجر الصحي.





وأوضح القرار الصادر بشأن العقار السالف ذكره بأنه في حالة احتياج أي أسرة من العقار طلبات أو سلع غذائية او شئ منن خارج العقار ، عليهم الإتصال بأرقام غرفة العملية بحي الضواحي وهي 0663220279 ، أو الإتصال مباشرة برقم اللواء أحمد قاسم رئيس حي الضواحي وهو 010203070081 ، أو رقم سكرتير حي الضواحي 01092727400



